Семейную налоговую выплату начнут предоставлять с июня

22.10.2025 | 17:32

Семейную налоговую выплату семьям с 2 и более детьми начнут предоставлять с июня 2026 года, сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков на пленарном заседании Госдумы в среду, 22 октября.

Выплата - 7% из 13% уплаченного НДФЛ - будет положена при условии, что среднедушевой доход в семье составляет меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов. В Пензенской области этот минимум в 2026 году составит 15 909 рублей.

«Кроме того, имущество должно соответствовать установленным критериям, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам», - уточняет «Парламентская газета».

Обратиться за выплатой можно будет с 1 июня по 1 октября.

«Сейчас мы готовим свои информсистемы к этому, отрабатываем с коллегами из налоговой службы, службы судебных приставов, Минтруда и Минцифры подходы к расчету данной выплаты. Уже в июне, согласно принятому закону, начнем первые выплаты данных сумм нашим гражданам, кто на них имеет право», - рассказал Сергей Чирков.