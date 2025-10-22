В Пензенской области объявили беспилотную опасность

22.10.2025 | 17:52

В среду, 22 октября, в Пензенской области в 17:47 объявили о введении режима «Беспилотная опасность».

Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале губернатора Олега Мельниченко. «В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», - написал он.

Режим «Беспилотная опасность» в регионе вводят часто, но, как правило, в ночные часы.

Беспилотная опасность объявляется, если возле границ Пензенской области замечены БПЛА. В данной ситуации надо сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.

Особого внимания требует другой сигнал - «Воздушная опасность». Он доводится до населения путем звуковых оповещений (звучит сирена «Внимание всем»), СМС, по ТВ и радиоканалам.