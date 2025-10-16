В Кузнецке укушенный собакой подросток получит 50 000 рублей

16.10.2025 | 17:45

В Кузнецке с городской администрации взыскали компенсацию морального вреда в пользу подростка, пострадавшего из-за бездомной собаки.

В феврале этого года на улице 2-й Заречной (микрорайон Карпаты) на 15-летнего мальчика напало животное. Пес несколько раз укусил его за ноги, так что пришлось обращаться в больницу.

Мать подростка написала заявление в прокуратуру. Надзорный орган, изучив ситуацию, направил в суд иск с требованием обязать администрацию Кузнецка, ответственную за отлов безнадзорных животных, компенсировать моральный вред.

В итоге в пользу ребенка взыскали 50 000 рублей.

«Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.