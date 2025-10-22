Общество

Расписание поездов между Кузнецком и Пензой временно изменится

В Пензенской области 26, 27, 28 и 29 октября изменится график движения пригородных поездов из-за ремонтных работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на перегонах Леонидовка - Шнаево - Канаевка.

26, 27, 28 и 29-го числа поезд № 7239/7232 Саранск - Пенза-I - Кузнецк на участке Канаевка - Кузнецк проследует на 8 минут позже действующего расписания: Саранск (отпр. 17:13) - Пенза-I (приб. 19:37, отпр. 19:39) - Канаевка (приб. 20:23, отпр. 20:24) - Кузнецк (приб. 21:17).

28 и 29 октября поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск отправится со станции Кузнецк на 12 минут раньше: Кузнецк (отпр. 16:08) - Пенза-I (приб. 17:50, отпр. 17:52) - Саранск (приб. 20:50).

Состав № 7235 Кузнецк - Пенза-I на участке 756 км - Пенза-I проследует в соответствии с измененным расписанием и прибудет на станцию Пенза-I на 8 минут позже: Кузнецк (отпр. 16:52) – о. п. 756 км (приб. 18:00, отпр. 18:01) - Пенза-I (приб. 19:00), сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Ранее стало известно, что c 26 октября график движения межрегиональных пригородных поездов «Сурская стрела», курсирующих между Саранском, Пензой и Кузнецком, скорректируют - сделают более удобным.

