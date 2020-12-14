Стали известны адреса пензенских площадок вакцинации от COVID-19

14.12.2020 | 11:22

В понедельник, 14 декабря, в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали, где жителей региона станут прививать от коронавирусной инфекции.

Иммунизация населения начнется на текущей неделе. Жители областного центра смогут сделать прививки в городских поликлиниках № 1 (улица Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (Володарского, 34), № 4 (Парковая, 3) и № 14 (Стасова, 7).

В районах области площадки для иммунизации откроют в Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове и Каменке.

«Вакцину получат медицинские работники. Затем - педагоги, сотрудники социальных служб, волонтеры, работники общественного транспорта, торговли, коммунальных служб», - добавили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее пензенских медиков обучили технологии вакцинации от опасной инфекции.

Массовая иммунизация населения в Пензенской области начнется в конце января - начале февраля 2021 года. Именно тогда, по словам губернатора Ивана Белозерцева, в регион начнут поступать крупные партии препаратов.