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Общество

Стали известны адреса пензенских площадок вакцинации от COVID-19

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В понедельник, 14 декабря, в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали, где жителей региона станут прививать от коронавирусной инфекции.

Иммунизация населения начнется на текущей неделе. Жители областного центра смогут сделать прививки в городских поликлиниках № 1 (улица Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (Володарского, 34), № 4 (Парковая, 3) и № 14 (Стасова, 7).

В районах области площадки для иммунизации откроют в Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове и Каменке.

«Вакцину получат медицинские работники. Затем - педагоги, сотрудники социальных служб, волонтеры, работники общественного транспорта, торговли, коммунальных служб», - добавили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее пензенских медиков обучили технологии вакцинации от опасной инфекции.

Массовая иммунизация населения в Пензенской области начнется в конце января - начале февраля 2021 года. Именно тогда, по словам губернатора Ивана Белозерцева, в регион начнут поступать крупные партии препаратов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

а если они не захотят ее получать

Гость||

Гость писал(a):

а если они не захотят ее получать
Гражданин пройдемте на добровольное вакцинирование.

Гость||

Гость писал(a):

а если они не захотят ее получать
тогда им отключим им свет и газ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иммунизация населения начнется на текущей неделе.
не понял там всего 1800 привезли а всем кому не обходимо медикам ит.д. сделали?

Гость||

Гость писал(a):

не понял там всего 1800 привезли а всем кому не обходимо медикам ит.д. сделали?
Там "миллион" противопоказаний перед вакцинацией.И 3-х дневное воздержание от употребления алкоголя -это ещё цветочки

Имя: Гость
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