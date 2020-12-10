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Общество

40 пензенских медиков учатся делать прививки от коронавируса

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Пензенских медиков начали обучать технологии вакцинации от коронавирусной инфекции. Для них проводят образовательные вебинары, разработанные Минздравом РФ.

«Новая вакцина требует определенных условий и навыков со стороны медперсонала. Самый важный из них - температурный режим, который для хранения жидкой вакцины должен быть строго не выше минус 18 °С», - пояснила начальник отдела Минздрава Пензенской области Галина Рожкова.

На первом этапе обучения об особенностях вакцинации рассказывают 40 специалистам. В их числе - главные врачи, терапевты и эпидемиологи, медицинские сестры прививочных кабинетов и фармацевты.

Вакцинацию от коронавируса будут проводить в 8 прививочных кабинетах. 4 откроются в поликлиниках Пензы, 4 - в межрайонных больницах на территории области.

Ранее министр здравоохранения Александр Никишин сообщил, что первая партия вакцины, которая поступит в регион, составит чуть более 1 200 доз. Прививать будут в первую очередь учителей, врачей и сотрудников силовых структур.

Однако препарата недостаточно для всех лиц, входящих в рекомендованные для вакцинации списки. Только учителей в них 3 000.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Вакцинация в России:

1000 человек – активная.

5000 человек – масштабная.

10000 человек – массовая.

20000 человек – полная.

30000 человек – тотальная.

40000 человек – поголовная.

50000 человек – не имеющая аналогов.

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