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Общество

В Каменке приступили к обсуждению дизайн-проекта городского парка

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Архитектор одной из пензенских организаций представила жителям Каменки дизайн-проект городского парка. Территорию в скором времени ждут преобразования. Амфитеатр со сценой, модульное здание под прокат спортинвентаря, качели, кафе - при планировании необходимо учесть все пожелания.

«Фонтан у нас будет реконструирован под сухой фонтан, то есть непосредственно из земли, куда могли бы дети подходить, там играть», - рассказала ведущий архитектор проекта Ольга Мартынюк.

«То же семейное кафе, какой-то коворкинг, площадки - это все можно объединить», - пояснила она предлагаемое решение.

Обсуждение дизайн-проекта проходило в открытом режиме. Присутствовавшие задавали вопросы, все-таки они парк знают вдоль и поперек.

«Элементы озеленения здесь не обозначены. Какие это деревья планируются: тополя или другие какие-то? Элементы освещения - немаловажно, какие фонари, какие зоны будут освещаться», - отметил глава администрации г. Каменки Вячеслав Моисеев.

На вопрос о водоотведении ответ у авторов проекта готов - систему дренажа предполагается вывести в самую нижнюю точку.

«Мостики в таком исполнении возводить несложно, их активно как раз используют в таких местах», - обратила внимание горожан на детали Ольга Мартынюк.

О необходимости дать парку шанс на обновление еще в августе говорил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Нужны большие хорошие вложения, но перед этим нужен достойный проект для того, чтобы мы могли заявиться на федеральный уровень и победить, получив дополнительные финансовые средства на развитие, создание комфортной среды», - отметил тогда он.

В какую сумму обойдется реконструкция парка Каменки, пока говорить рано, проект еще только обсуждают.

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Гость||

кому это надо? Молодёжь в интернете торчит.

Гость||

К чему этот репортаж ? Кому кроме ккменки это интереснр. Одну хрень снисюмают там

Имя: Гость
Комментарий:

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