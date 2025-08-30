Напавшему на главу Каменского района избрали меру пресечения

30.08.2025 | 15:16

41-летнему жителю Каменки, который напал на главу района Александра Помогайбо, избрали меру пресечения.

Обвиняемого по ходатайству следователя заключили под стражу до 28 октября, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном СУ СКР.

Нападение было совершено днем 27 августа. Мужчина не менее 3 раз ударил металлическим предметом по голове и телу чиновника.

У Помогайбо диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы.

Напавшего задержали. Ему предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

В правительстве Пензенской области, комментируя инцидент, заявили, что причиной агрессии стало «ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства».