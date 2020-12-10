В регионе работников торговли хотят прививать от COVID-19 в числе первых

10.12.2020 | 10:18

В Пензенской области решают вопрос увеличения количества площадок, где будут прививать от коронавируса. Речь об этом зашла в четверг, 10 декабря, на совещании в областном правительстве.

В ближайшее время в регион поступит первая партия вакцины «Спутник-V» в количестве чуть более 1 200 доз. Планируется, что сделать инъекцию можно будет на 8 площадках, 4 из которых расположены в Пензе, остальные - в районах.

«Сейчас по тому объему, который поступит, мы в состоянии выполнить задачу, но промышленность будет работать, будет увеличиваться количество доз, вакцинация в 2021 году примет совсем другой масштаб, поэтому понадобятся дополнительные площадки», - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Ивана Белозерцева.

В список тех, кому первыми сделают прививку, вошли более 3 000 педагогов и около 1 500 медиков.

Министр здравоохранения области Александр Никишин пояснил, что для иммунизации имеются ограничения. В частности, вакцинируемого за 1-2 дня перед процедурой обследуют на наличие антител к коронавирусу, поскольку переболевшим инъекция противопоказана.

Глава региона поручил расширить список лиц, нуждающихся в вакцине в первую очередь. В частности, в него стоит включить сотрудников торговли.

Ранее сообщалось, что медиков обучают технологии вакцинации. Также требуется закупить холодильное оборудование для хранения препарата.