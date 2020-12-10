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Общество

В регионе работников торговли хотят прививать от COVID-19 в числе первых

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В Пензенской области решают вопрос увеличения количества площадок, где будут прививать от коронавируса. Речь об этом зашла в четверг, 10 декабря, на совещании в областном правительстве.

В ближайшее время в регион поступит первая партия вакцины «Спутник-V» в количестве чуть более 1 200 доз. Планируется, что сделать инъекцию можно будет на 8 площадках, 4 из которых расположены в Пензе, остальные - в районах.

«Сейчас по тому объему, который поступит, мы в состоянии выполнить задачу, но промышленность будет работать, будет увеличиваться количество доз, вакцинация в 2021 году примет совсем другой масштаб, поэтому понадобятся дополнительные площадки», - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Ивана Белозерцева.

В список тех, кому первыми сделают прививку, вошли более 3 000 педагогов и около 1 500 медиков.

Министр здравоохранения области Александр Никишин пояснил, что для иммунизации имеются ограничения. В частности, вакцинируемого за 1-2 дня перед процедурой обследуют на наличие антител к коронавирусу, поскольку переболевшим инъекция противопоказана.

Глава региона поручил расширить список лиц, нуждающихся в вакцине в первую очередь. В частности, в него стоит включить сотрудников торговли.

Ранее сообщалось, что медиков обучают технологии вакцинации. Также требуется закупить холодильное оборудование для хранения препарата.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А кто не захочет - увольнять! Так что, строем пошли в прививочную, лапти

Гость||

А они согласны? Работники-то?

Гость||

По каким адресам будут располагаться прививочные пункты. Какие документы нужны. Кто составляет список. У нас в городе, как всегда все позже всех, и никакой информации

Гость||

Какие вам списки? ) Согласно штатному расписанию!Вас и отвезут и привизут, будьте здоровы!

Гость||

А почему в первую очередь не привить больных сахарным диабетом, пенсионеров может кто желает.Или с возрастной группы 40- 60 лет, кто тяжелее болеет.До 40 вакцинироваться не будут, им рожать ещё.Странный подход ? ! У кого антитела значит противопоказано, а если человек заболеет пока вакцинируется - верная смерть !

Гость||

За вас все решили. Не хотите работу терять - вперед на прививки.

Гость||

Нада ввести электронную очередь для тех кто желает

Гость||

Что за глупость, кто определил статус ПРОДАВЦА????? И каких ПРОДАВЦОв???, сейчас вся россия в продавцах.Одни народ обсчитывают, другие родину продают, а избранные должности на конкурсной основе

Гость||

Предлогаю первыми вакцинировать водителей автобусов, автобусов малой вместимости вместе с кондукторами

Гость||

инъекцию можно будет на 8 площадках, 4 из которых расположены в Пензе, остальные - в районах.

А не подскажите где 3 и 7 площадка?

Гость||

Первыми должны вакцинироваться все Единоросы и их дети причём публично на камеру, как проявление патриотизма к России! А мы посмотрим на последствия!

Гость||

Понятно вакцинировать будут тех у кого санкнижки !Значит всё таки вакцина ЭПИВАК лучше, раз на эту загонять будут.

Гость||

Бабушки около магазинов- работники торговли ?

Гость||

Да хрен редьки не слаще

Гость||

Там подписывать надо согласие, что ответственность за последствия на себя берёшь, а медики ни пои чём в случае чего?

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Имя: Гость
Комментарий:

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