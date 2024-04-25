26 апреля в Пензенской области будет по-летнему тепло

25.04.2024 | 22:00

В ночь на пятницу, 26 апреля, в Пензенской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Термометр покажет +10...+15 градусов.

Днем станет значительно теплее - до +21...+26. Также прогнозируются кратковременные дожди, вероятность грозы сохранится.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. По данным Приволжского УГМС, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на субботу осадков не предвидится, за окном будет +11...+16 градусов.

26 апреля в народном календаре - Фомаида Медуница. На Руси верили, что если день окажется дождливым, то начало мая тоже будет сырым.