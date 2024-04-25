В Пензенской области 61 пара связала себя узами брака в красивую дату

25.04.2024 | 18:20

В среду, 24 апреля, в Пензенской области соединила себя узами брака 61 пара, сообщили в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Середина недели не самое популярное время для свадеб, но красивые даты представляют исключение. Женихи и невесты часто выбирают день бракосочетания, в который число дублирует последние две цифры года (24.04.2024).

Востребованной датой является также 8 июля - День семьи, любви и верности. В 2024 году праздник выпадает на понедельник, когда загсы не работают. Решено сделать исключение - в учреждении готовы встретить желающих узаконить свой союз.

Ранее сообщалось, что в Пензе молодоженам вместе со свидетельством о заключении брака начали выдавать так называемый сертификат здоровья.

Его обладатели в течение года могут пройти бесплатное медицинское обследование в отделении охраны репродуктивного здоровья перинатального центра областной больницы имени Н. Н. Бурденко и получить рекомендации врачей.