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Общество

В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в северном алтаре

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В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в левом (северном) приделе, освященном в честь святителя Иннокентия Пензенского.

В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в северном алтаре

«В нефе алтаря изображен Крест Господень с предстоящими ангелами. На южной стене написан образ святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Стены украшены венецианской штукатуркой и орнаментами», - сообщили в Пензенской епархии.

В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в северном алтаре

Сейчас художники работают над центральным приделом собора, а летом начнут подготовку к росписи в куполе и центральной части.

Над Спасским собором трудится творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград». Именно она разработала лепнину, полы, хорос и светильники храма.

В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в северном алтаре

«Все росписи будут выполнены в стиле классицизма, но в отличие от иконописной традиции XIX века концепция не предполагает перегруженности стен различными композициями: образы святых и картины из священной истории не будут занимать большую часть стен», - добавили в епархии.

В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в северном алтаре

Полностью роспись Спасского кафедрального собора должны закончить в начале 2026 года.

Фото Ильи Школина.

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Источник — фото Пензенской епархии
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