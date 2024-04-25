В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в северном алтаре

В Спасском кафедральном соборе завершили роспись в левом (северном) приделе, освященном в честь святителя Иннокентия Пензенского.
«В нефе алтаря изображен Крест Господень с предстоящими ангелами. На южной стене написан образ святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Стены украшены венецианской штукатуркой и орнаментами», - сообщили в Пензенской епархии.
Сейчас художники работают над центральным приделом собора, а летом начнут подготовку к росписи в куполе и центральной части.
Над Спасским собором трудится творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград». Именно она разработала лепнину, полы, хорос и светильники храма.
«Все росписи будут выполнены в стиле классицизма, но в отличие от иконописной традиции XIX века концепция не предполагает перегруженности стен различными композициями: образы святых и картины из священной истории не будут занимать большую часть стен», - добавили в епархии.
Полностью роспись Спасского кафедрального собора должны закончить в начале 2026 года.
Фото Ильи Школина.
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