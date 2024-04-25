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Общество

Пензу продолжают украшать к празднованию Дня Победы

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Пензу продолжают готовить к празднованию 9 Мая. Шрифтовые инсталляции «Победа» и цифровые «1941-1945», композиции из флагов появились у Монумента воинской и трудовой славы.

Ранее их установили на площади Ленина.

Пензу продолжают украшать к празднованию Дня Победы

«Массивные арки в виде красных звезд появились на набережной реки Суры в районе стелы «Росток», в сквере «Бессмертный полк», на городских площадях - Юбилейной и имени Ленина», - написал в четверг, 25 апреля, на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

Пензу продолжают украшать к празднованию Дня Победы

Сейчас коммунальщики монтируют флаговые консоли на световых опорах у памятника Победы, размещают тематические баннеры у дорог, на остановочных павильонах, а также украшают яркими конструкциями-звездами разделительные полосы и разворотные кольца основных магистралей в областном центре.

Пензу продолжают украшать к празднованию Дня Победы

Все работы по монтажу праздничной символики в разных районах города должны завершиться до 1 мая.

Пензу продолжают украшать к празднованию Дня Победы

Пензенцы увидят 3 арочные конструкции «Звезда» и 1 - «Красная звезда», 74 структурных и 39 плоских композиций «Звезда», 2 инсталляции «1941-1945». Кроме того, предусмотрены 6 флаговых композиций и 50 консолей в виде триколора на опорах линий электропередачи.

Пензу продолжают украшать к празднованию Дня Победы

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Источник — фото со страницы Александра Басенко во «ВКонтакте»
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