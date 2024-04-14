Диеты весной для возвращения формы назвали нежелательными

14.04.2024 | 12:05

К лету многие жительницы Пензенской области хотят привести себя в форму, поэтому садятся на диету. Врач-диетолог Маргарита Королева объяснила, что это опасно для здоровья.

По словам специалиста, весной потребности организма кратно возрастают, поэтому самое главное в этот период - есть.

«Наши красивые девушки хотят стать еще красивее, готовятся к лету, поэтому отказываются от еды и переходят на полуголодное питание. Никаких диет в этот период не желательно использовать», - отметила Королева в беседе с ria.ru.

Питание весной должно быть разнообразным, в рацион необходимо включить источники белков животного и растительного происхождения, простых и сложных углеводов, полезных жиров, содержащих витамины А и Е.

«Кроме того, жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии», - добавила врач.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области желающим похудеть и привести себя в форму посоветовали заняться прыжками на скакалке.

«Человек, совершающий в минуту 100 прыжков за 15-20 минут, сжигает около 200 ккал. Опытные прыгуны сжигают и больше, до 1 000 ккал в час. Скакалка - это прекрасный помощник в борьбе с лишними килограммами и сантиметрами», - рассказала врач по спортивной медицине Татьяна Мишина.