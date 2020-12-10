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Общество

В Пензе медицинским работникам вручили государственные награды

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Собравшиеся в Круглом зале правительства пензенцы пришли, чтобы получить свои заслуженные медали, грамоты и благодарности. Вручал государственные награды губернатор.

«Я хочу выразить бесконечную благодарность нашим медицинским работникам, врачам, среднему медицинскому персоналу», - отметил Иван Белозерцев.

Началась церемония с вручения ордена Пирогова - одной из самых молодых наград России. Она учреждена президентом в июне 2020-го и вручается за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Такой орден получили главный врач больницы КИМ Сергей Рыбалкин и его заместитель Джамиля Курмаева.

«Надеюсь, что 42 года моей врачебной деятельности (из них - 28 лет работы на посту главного врача) способствовали укреплению и сохранению здоровья наших граждан, жителей области, а также прогрессу и развитию оказания медпомощи», - рассказал Сергей Рыбалкин.

Медиков среди награжденных много, но грамоты и благодарности получили не только они.

Государство отблагодарило пензенцев за активное участие в волонтерском движении, патриотическом воспитании, вклад в научно-педагогическую деятельность. Несколько юных горожан стали обладателями медалей Дельфийских игр.

Одну из наград, к 75-летию Победы, вручили заместителю директора ГАУК «Пензаконцерт» Любови Сычевой, которая вела церемонию награждения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Денег нет, но вы держитесь! Если что грамоту съедите.

Гость||

Обычный медик плюнул бы в эту харю.А были бы зарёвские глупомордые посмелее,ещё бы и настучали по ней.

Гость||

Белозерцев без маски, социальную дистанцию 1,5 метра не соблюдал; у Рыбалкина маска на одном ухе висит...

Гость||

Маски для холопов, дворянам они не положены!

Гость||

Надеюсь не взяточникам в руки эти медали попали, котырые отрубить мало.

Гость||

у Рыбалкина маска на одном ухе висит.

42 года врачебной деятельности,он знает пользу от масок!

Гость||

Человек-праздник на своём месте. Никто лучше него не может поздравить!

Имя: Гость
Комментарий:

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