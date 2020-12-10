В Пензе медицинским работникам вручили государственные награды

10.12.2020 | 20:15

Собравшиеся в Круглом зале правительства пензенцы пришли, чтобы получить свои заслуженные медали, грамоты и благодарности. Вручал государственные награды губернатор.

«Я хочу выразить бесконечную благодарность нашим медицинским работникам, врачам, среднему медицинскому персоналу», - отметил Иван Белозерцев.

Началась церемония с вручения ордена Пирогова - одной из самых молодых наград России. Она учреждена президентом в июне 2020-го и вручается за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Такой орден получили главный врач больницы КИМ Сергей Рыбалкин и его заместитель Джамиля Курмаева.

«Надеюсь, что 42 года моей врачебной деятельности (из них - 28 лет работы на посту главного врача) способствовали укреплению и сохранению здоровья наших граждан, жителей области, а также прогрессу и развитию оказания медпомощи», - рассказал Сергей Рыбалкин.

Медиков среди награжденных много, но грамоты и благодарности получили не только они.

Государство отблагодарило пензенцев за активное участие в волонтерском движении, патриотическом воспитании, вклад в научно-педагогическую деятельность. Несколько юных горожан стали обладателями медалей Дельфийских игр.

Одну из наград, к 75-летию Победы, вручили заместителю директора ГАУК «Пензаконцерт» Любови Сычевой, которая вела церемонию награждения.