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Общество

В Пензенской области вакцины от COVID-19 не хватает всем желающим

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В течение недели в Пензенскую область поступит вторая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») для двухэтапного введения. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Никишин на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 7 декабря.

«Объем поставляемой вакцины - 1 200 с небольшим доз, которыми мы будем прививать в первую очередь учителей, врачей и силовые структуры», - пояснил Никишин.

Вакцину доставят из Москвы на склады одного из пензенских фармацевтических предприятий. Ее будут хранить там при температуре не выше минус 18 градусов, а по заявкам лечебных учреждений доставлять в пункты вакцинации. Четыре из них организованы в Пензе, остальные - в районах.

В лечебных учреждениях, где будет проводиться вакцинация, сейчас выверяют списки людей, которым она показана.

При этом препарата недостаточно для всех лиц, входящих в рекомендованные для вакцинации списки. Только учителей в них 3 000.

«Единственная сложность заключается в том, что количество желающих больше (чем количество доз. - Прим. ред.)», - подчеркнул министр.

«Ну это не от нас зависит», - ответил губернатор Иван Белозерцев. Он поручил в кратчайшие сроки использовать вакцину, чтобы она не лежала на складах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Врёте наверно как всегда?

Гость||

Да откуда эти желающие взялись то, как провести опрос, так большая часть рада отказаться, да под угрозой увольнения заставляют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ну это не от нас зависит», - ответил губернатор Иван Белозерцев.
Хата с краю?

Гость||

интересно, кто же эти желающие? Смешно

Гость||

Власть недееспособна на решения серьёзных вопросов!!!

Гость||

Гость писал(a):

интересно, кто же эти желающие? Смешно
Я например желающий и состою в списке.

Гость||

даже родные, которые врачами работают, сказали что ни за что колоть эту недовакцину не будут

Гость||

Гость писал(a):

даже родные, которые врачами работают, сказали что ни за что колоть эту недовакцину не будут
Они идиоты врачи.

Гость||

Гость писал(a):

Они идиоты врачи
а ты у нас светило, идиот

Гость||

Гость писал(a):

Да откуда эти желающие взялись то, как провести опрос, так большая часть рада отказаться, да под угрозой увольнения заставляют.
Я переболел этой гадостью, и прививаться буду обязательно, второй раз так болеть желания нет.

Гость||

Гость писал(a):

а ты у нас светило, идиот
Нет, я нормальный врач. Не гомеопат, не экстрасенс и не любитель выписывать фуфломицины типа Арбидола.

Гость||

Гость писал(a):

Я переболел этой гадостью, и прививаться буду обязательно, второй раз так болеть желания нет.
Значит у переболевших антител не выработалось? То и прививка ни к чему.

Гость||

В Пензенской области вакцины от COVID-19 не хватает всем желающим

там что,даже есть желающие?

Гость||

Нет, я нормальный врач. Не гомеопат, не экстрасенс и не любитель выписывать фуфломицины типа Арбидола (Никишин)

Гость||

Гость писал(a):

Нет, я нормальный врач.

Я не ослышался? Нормальный врач это как? Вы можете точно сказать причину болезни или сказать, что причина неизвестна?

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Имя: Гость
Комментарий:

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