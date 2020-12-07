В Пензенской области вакцины от COVID-19 не хватает всем желающим

07.12.2020 | 09:45

В течение недели в Пензенскую область поступит вторая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») для двухэтапного введения. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Никишин на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 7 декабря.

«Объем поставляемой вакцины - 1 200 с небольшим доз, которыми мы будем прививать в первую очередь учителей, врачей и силовые структуры», - пояснил Никишин.

Вакцину доставят из Москвы на склады одного из пензенских фармацевтических предприятий. Ее будут хранить там при температуре не выше минус 18 градусов, а по заявкам лечебных учреждений доставлять в пункты вакцинации. Четыре из них организованы в Пензе, остальные - в районах.

В лечебных учреждениях, где будет проводиться вакцинация, сейчас выверяют списки людей, которым она показана.

При этом препарата недостаточно для всех лиц, входящих в рекомендованные для вакцинации списки. Только учителей в них 3 000.

«Единственная сложность заключается в том, что количество желающих больше (чем количество доз. - Прим. ред.)», - подчеркнул министр.

«Ну это не от нас зависит», - ответил губернатор Иван Белозерцев. Он поручил в кратчайшие сроки использовать вакцину, чтобы она не лежала на складах.