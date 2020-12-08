В бюджете Пензы хотят предусмотреть 106,9 млн на троллейбусы

08.12.2020 | 15:41

На работу троллейбусов в 2021 году из городского бюджета планируется направить 106 млн 900 тысяч рублей. Эту цифру глава Пензы Владимир Мутовкин озвучил на пресс-конференции во вторник, 8 декабря.

«В прошлом году была заложена сумма в объеме 104 млн рублей. 106,9 млн - это расчетная сумма, которой на основании контракта должно хватить», - пояснил он.

Владимир Мутовкин также уточнил, что в следующем году на субсидирование дачных перевозок заложено 39,9 млн рублей, на льготников при внутригородских перевозках - 4,1 млн.

Пока бюджет принят в первом и втором чтениях, на декабрьской сессии депутаты рассмотрят финансовый документ еще раз и примут окончательное решение.

О том, что мэрия Пензы определилась-таки с судьбой пензенских троллейбусов в 2021 году, стало известно в ноябре.

«По троллейбусам контракт на следующий год мы заключаем в декабре. Троллейбусы в количестве 52 штук будут, контракт мы заключаем на весь год. Работу с перевозчиком ведем, чтобы он на контракт выходил, не отказывался от исполнения», - заявлял тогда глава администрации Андрей Лузгин.

Примечательно, что воспользоваться услугами городского электротранспорта по-прежнему можно за 20 рублей. Цена на билет не повысилась, в отличие от стоимости проезда в маршрутках и автобусах групп компаний «Дилижанс» и «Меркурий».

С 1 января 2021 года наступит новый период регулирования. На данный момент перевозчик не заявлял о том, что хочет поднять тариф.