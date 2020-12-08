Сетевое издание|18+|Вторник|8 дек 2020|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В бюджете Пензы хотят предусмотреть 106,9 млн на троллейбусы

Печать

На работу троллейбусов в 2021 году из городского бюджета планируется направить 106 млн 900 тысяч рублей. Эту цифру глава Пензы Владимир Мутовкин озвучил на пресс-конференции во вторник, 8 декабря.

«В прошлом году была заложена сумма в объеме 104 млн рублей. 106,9 млн - это расчетная сумма, которой на основании контракта должно хватить», - пояснил он.

Владимир Мутовкин также уточнил, что в следующем году на субсидирование дачных перевозок заложено 39,9 млн рублей, на льготников при внутригородских перевозках - 4,1 млн.

Пока бюджет принят в первом и втором чтениях, на декабрьской сессии депутаты рассмотрят финансовый документ еще раз и примут окончательное решение.

О том, что мэрия Пензы определилась-таки с судьбой пензенских троллейбусов в 2021 году, стало известно в ноябре.

«По троллейбусам контракт на следующий год мы заключаем в декабре. Троллейбусы в количестве 52 штук будут, контракт мы заключаем на весь год. Работу с перевозчиком ведем, чтобы он на контракт выходил, не отказывался от исполнения», - заявлял тогда глава администрации Андрей Лузгин.

Примечательно, что воспользоваться услугами городского электротранспорта по-прежнему можно за 20 рублей. Цена на билет не повысилась, в отличие от стоимости проезда в маршрутках и автобусах групп компаний «Дилижанс» и «Меркурий».

С 1 января 2021 года наступит новый период регулирования. На данный момент перевозчик не заявлял о том, что хочет поднять тариф.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Они никому не нужны ! На такси проще.

Гость||

Разогнать и переизбрать всех, кому троллейбусы мешают.

Гость||

Гос.закупки № 0855300002820000573.

Определение поставщика приостановлено по жалобе

Объект закупки

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам

Организация, осуществляющая размещение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК ГОРОДА ПЕНЗЫ".Начальная цена

104 317 680,63 ₽.Окончание подачи заявок

07.12.2020.

!!!!!!!!!Определение поставщика приостановлено по жалобе.Лицо, подавшее жалобу Фомин Олег Владимирович .))))))

Гость||

Гость писал(a):

Разогнать и переизбрать всех, кому троллейбусы мешают.
Как ты это себе представляешь в реальной ситуации?

Гость||

По 17 р. с каждого буртаса в месяц.

Гость||

Гость писал(a):

Разогнать и переизбрать всех, кому троллейбусы мешают.
!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Они никому не нужны ! На такси проще.
Это такие дурачки как вы никому не нужны а сохранение и развитие троллейбусного движения нужно городу и всем горожанам.

Гость||

Гость писал(a):

Гос.закупки № 0855300002820000573.

Определение поставщика приостановлено по жалобе

Объект закупки

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам

Организация, осуществляющая размещение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК ГОРОДА ПЕНЗЫ".Начальная цена

104 317 680,63 ₽.Окончание подачи заявок

07.12.2020.

!!!!!!!!!Определение поставщика приостановлено по жалобе.Лицо, подавшее жалобу Фомин Олег Владимирович .))))))

На что конкретно Фомин пожаловался? Где ознакомиться с этой жалобой?

Гость||

Вот сейчас как раз подходящая ситуация протолкнуть троллейбусы. Добавить маршрут по Проспекту Победы из центра, по бывшему 5-му, Арбеково - Западная, да и других вариантов не счесть.

Только надо не старьё ставить, а современные троллейбусы. А то незнающие, глядя на наши сараи думают - все троллейбусы такие.

Только не вопите - денег нет, на всякую хрень, на затыкание воровства есть, значит и на это найти можно.

Гость||

Троллейбусы это пережиток прошлого,от них надо отказываться безвозвратно !

Гость||

Это просто утопие,содержать убыточные троллейбусы. Москва отказалась,а у нас бюджет в разы меньше.

Гость||

Гость писал(a):

Это просто утопие,содержать убыточные троллейбусы. Москва отказалась,а у нас бюджет в разы меньше.
Тогда можно цены в маршрутакх еще поднять.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2021 года наступит новый период регулирования. На данный момент перевозчик не заявлял о том, что хочет поднять тариф.
Ждём очередного повышения...

Гость||

16:34, 16:35. В Европе глупее вас?

Гость||

100 лямов на ветер ! С какой стати ? Закрыть эти троллейбусы и снять старые,рвущиеся провода.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте