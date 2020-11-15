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Общество

Мэрия определилась с судьбой пензенских троллейбусов в 2021 году

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В Пензе троллейбусы будут возить пассажиров и в 2021 году. С перевозчиком планируют продлить контракт.

Воспользоваться услугами городского электротранспорта по-прежнему можно за 20 рублей. Цена на билет не повысилась, в отличие от стоимости проезда в маршрутках и автобусах групп компаний «Дилижанс» и «Меркурий».

«Тариф является регулируемым и субсидируется из муниципального бюджета. Он остается на таком уровне до 31 декабря 2020 года», - отметил мэр Андрей Лузгин во время прямого эфира, который состоялся в воскресенье, 15 ноября, в социальной сети Instagram.

С 1 января 2021 года наступит новый период регулирования. На данный момент перевозчик не заявлял о том, что хочет увеличить тариф.

«По троллейбусам контракт на следующий год мы заключаем в декабре. Троллейбусы в количестве 52 штук будут, контракт мы заключаем на весь год. Работу с перевозчиком ведем, чтобы он на контракт выходил, не отказывался от исполнения», - добавил мэр.

Ранее стало известно, что с 1 октября перевозки пассажиров по шести троллейбусным маршрутам выполняет ООО «Универсал Сервис», контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут.

В конце августа и начале сентября в Пензенской гордуме судьбу электротранспорта решали на повышенных тонах. Средства на функционирование рогатых машин были заложены лишь на 8 месяцев из-за концепции развития городского общественного транспорта, которая предусматривала замену троллейбусов на автобусы и корректировку их маршрутов.

В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре, 6 млн 999 тыс. 700 рублей - в ноябре и 6 млн 457 тыс. - в декабре.

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Гость||

Ну и хорошо.

Гость||

Все пересаживаемся на троллейбусы,пусть маршрутчики обломаются.

Гость||

Ну слава тебе хоспадя

Гость||

Это новость дня, недели, месяца и уходящего 2020 года. Однако что будет в 2022 году с троллейбусным движением в городе Пензе?

Гость||

А я знал, знал что не всё так плохо как казалось.

Гость||

Гость писал(a):

А я знал, знал что не всё так плохо как казалось.
Всё очень плохо. Если троллейбусный парк не обновить то троллейбусы самоликвидируются.

Гость||

Глушкова в отставку!

Гость||

Выделенки сделают, тралики летать будут

Гость||

Ребята, поддержим тралики. Пусть обломаются толстопузы!

Гость||

Ой не факт,не факт.обещать не значит жениться.

Гость||

Цирк шапито! Владельцы оставшихся троллейбусов и маршруток - одни и те же лица. Тариф на них в новом году минимум 100% рублей до 25-27. В городе НЕТ муниципального транспорта (не считая жалкие едины 25-го маршрута).

Гость||

Гость писал(a):

Все пересаживаемся на троллейбусы,пусть маршрутчики обломаются
некоторые троллейбусы ходят раз в 2 часа

Гость||

Здоровья Ивану Александровичу!!!

Заботится о людях. Спасибо.

Гость||

А где 100 автобусов?

Гость||

Гость писал(a):

Тариф на них в новом году минимум 100% рублей до 25-27.
Дурачок? Троллейбусные маршруты в Пензе регулируемые и перевозчик в одностороннем порядке НЕ может изменять тариф. А вот маршрутки в Пензе как раз на НЕ регулируемом тарифе и могут в одностороннем порядке повышать стоимость проезда. Твоя понимать?

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Имя: Гость
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