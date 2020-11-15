Мэрия определилась с судьбой пензенских троллейбусов в 2021 году

15.11.2020 | 14:32

В Пензе троллейбусы будут возить пассажиров и в 2021 году. С перевозчиком планируют продлить контракт.

Воспользоваться услугами городского электротранспорта по-прежнему можно за 20 рублей. Цена на билет не повысилась, в отличие от стоимости проезда в маршрутках и автобусах групп компаний «Дилижанс» и «Меркурий».

«Тариф является регулируемым и субсидируется из муниципального бюджета. Он остается на таком уровне до 31 декабря 2020 года», - отметил мэр Андрей Лузгин во время прямого эфира, который состоялся в воскресенье, 15 ноября, в социальной сети Instagram.

С 1 января 2021 года наступит новый период регулирования. На данный момент перевозчик не заявлял о том, что хочет увеличить тариф.

«По троллейбусам контракт на следующий год мы заключаем в декабре. Троллейбусы в количестве 52 штук будут, контракт мы заключаем на весь год. Работу с перевозчиком ведем, чтобы он на контракт выходил, не отказывался от исполнения», - добавил мэр.

Ранее стало известно, что с 1 октября перевозки пассажиров по шести троллейбусным маршрутам выполняет ООО «Универсал Сервис», контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут.

В конце августа и начале сентября в Пензенской гордуме судьбу электротранспорта решали на повышенных тонах. Средства на функционирование рогатых машин были заложены лишь на 8 месяцев из-за концепции развития городского общественного транспорта, которая предусматривала замену троллейбусов на автобусы и корректировку их маршрутов.

В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре, 6 млн 999 тыс. 700 рублей - в ноябре и 6 млн 457 тыс. - в декабре.