В центре Пензы юный зацепер прокатился на троллейбусе

07.07.2025 | 12:45

Пензенцев шокировала выходка ребенка на оживленной дороге в центре города. Мальчик прокатился на троллейбусе № 7, зацепившись снаружи за лестницу, которая ведет к токоприемнику.

Несовершеннолетнего заметили на перекрестке улиц Чехова и Суворова. Держась руками за лестницу, он проехал несколько метров, после чего спрыгнул и убежал.

Видео появилось в Сети вечером в воскресенье, 6 июля. Пензенцы, посмотревшие ролик, осудили поступок юного горожанина.

«Что за приколы у этих детей? Один на поезд полез, второй на троллейбус. Идиотизм, жизнь им, видимо, не дорога», «Это пипец какой-то, а потом кто-то будет виноват, я в шоке», - отметили они.

Комментаторы призвали найти хулигана и привлечь к ответственности его родителей.

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