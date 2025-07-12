Пожилую пензячку госпитализировали после поездки в троллейбусе

12.07.2025 | 12:45

В Пензе сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства травмирования пожилой пассажирки троллейбуса на улице Терновского.

По предварительным данным, в пятницу, 11 июля, в 12:30 водитель троллейбуса УТТЗ допустил падение 76-летней женщины.

Пенсионерка получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.

В Пензе пассажирам нередко требуется помощь после поездки в общественном транспорте. Так, 12 мая, на улице Калинина 73-летнюю женщину зажало дверьми автобуса марки Scania OmniLink.

7 июня на проспекте Строителей автомобилист создал помеху для движения автобуса марки МАЗ, из-за чего шоферу пришлось резко затормозить. Несколько пассажиров, в том числе 15-летний подросток, упали в салоне, пострадал также малыш 2024 года рождения.