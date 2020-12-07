Губернатор: Сердечники не обращаются в больницу, боясь ковида

07.12.2020 | 10:38

«Мы сосредоточились на тех, кто болеет ковидом, но не должны упускать и другие категории», - заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 7 декабря.

Его озаботило увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.

«По всей России, в том числе и у нас, рост. То ли на фоне ковида, то ли не обращаются в больницу, боясь заразиться ковидом. Разные ситуации. На это надо обратить внимание», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев предложил на этой неделе собрать рабочую группу с привлечением специалистов и обсудить план действий в сложившейся ситуации, в частности на январь.