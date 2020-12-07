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Общество

Губернатор: Сердечники не обращаются в больницу, боясь ковида

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«Мы сосредоточились на тех, кто болеет ковидом, но не должны упускать и другие категории», - заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 7 декабря.

Его озаботило увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.

«По всей России, в том числе и у нас, рост. То ли на фоне ковида, то ли не обращаются в больницу, боясь заразиться ковидом. Разные ситуации. На это надо обратить внимание», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев предложил на этой неделе собрать рабочую группу с привлечением специалистов и обсудить план действий в сложившейся ситуации, в частности на январь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

опять что то не туда

Гость||

Сердечники не обращаются в больницу, боясь ковида-и правильно делают,может хоть немного подольше поживут без этих коновалов

Гость||

А их принимают? Впечатление такое, что кроме ковида, люди больше ничем не болеют.

Гость||

У пожилой пары в одну пензенскую больницу увезли мужа с сердечными проблемами. В итоге схоронили обоих. С ковидом.

Гость||

А что он не знает, что заражение происходит в больнице? Сколько угодно таких примеров. Потому что лежат все вместе.

Гость||

Знакомая лечилась в больнице на Гагарина.

Теперь лечится в КИМе

Гость||

Гость писал(a):

Сердечники не обращаются в больницу, боясь ковида-и правильно делают,может хоть немного подольше поживут без этих коновалов
В 4 горбольнице точно уморят.

Гость||

Гость писал(a):

Сердечники не обращаются в больницу, боясь ковида-и правильно делают,может хоть немного подольше поживут без этих коновалов
В 4 горбольнице точно уморят.

Гость||

Гость писал(a):

А что он не знает, что заражение происходит в больнице? Сколько угодно таких примеров. Потому что лежат все вместе.
На прошлой неделе у пациента в кардиологическом отделении 6 больницы не снижалась температура. Оказалось, что у него коронавирус. А он лежал в общей палате с сердечниками.

Гость||

Все просто так, кроме денег.

Гость||

Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Сам не озаботишься никто тебе не поможет, еще и навредят.

Гость||

А чего туда обращиться то? Кардиограмму делать? Больше там ничего нет, а вот кардиограмму обязательно, без нее к врачу не попадешь (если конечно вообще запишешься, очереди все забиты.).

Гость||

Обращались Иван Саныч и к тебе и к твоим холопам. Только вот ты не читаешь и не отвечаешь. А Рябухина сразу сплавляет к тем на кого пишешь. Круговорот......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы сосредоточились на тех, кто болеет ковидом, но не должны упускать и другие категории», - заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 7 декабря
Браво, Карл.То о чем здравомыслящие люди трубили с марта месяца, до вас только сейчас начинает доходить? Эхо барановируса ещё долго будет звучать. ССЗ, онкология подпортят вам статистику на ближайшие годы. зато барановирус никуда не девается у вас, и не денется никуда.Но продолжаем бороться с ветряными мельницами.Радует одно, у многих глаза уже открылись на это коронобесие.

Гость||

Гость писал(a):

Обращались Иван Саныч и к тебе и к твоим холопам. Только вот ты не читаешь и не отвечаешь. А Рябухина сразу сплавляет к тем на кого пишешь. Круговорот......
Круговорт отписок.

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Имя: Гость
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