Стало известно, когда приступят к реконструкции планетария в Пензе

06.12.2020 | 15:21

К реконструкции планетария в Пензе планируют приступить в 2021 году. Общая стоимость работ составит около 352 млн рублей. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Пензенской области Олега Ягова.

Из федерального бюджета на восстановление достопримечательности выделят 175,97 млн рублей.

«Будут заменены и восстановлены все конструкции здания, инженерные коммуникации. Планетарий оснастят современным оборудованием, а территория вокруг объекта будет благоустроена», - отметил Олег Ягов.

Реконструкция здания продлится три года.

Вопрос восстановления планетария обсуждается в областном центре уже давно. Ветхое здание закрыли в 2011 году, накануне Дня космонавтики. Чтобы реконструировать объект, его для начала требовалось передать в собственность региона. Затем решался вопрос с тем, чтобы попасть в федеральную программу и получить финансирование из госбюджета.

Старую деревянную постройку хотят превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.