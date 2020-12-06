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Общество

Стало известно, когда приступят к реконструкции планетария в Пензе

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К реконструкции планетария в Пензе планируют приступить в 2021 году. Общая стоимость работ составит около 352 млн рублей. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Пензенской области Олега Ягова.

Из федерального бюджета на восстановление достопримечательности выделят 175,97 млн рублей.

«Будут заменены и восстановлены все конструкции здания, инженерные коммуникации. Планетарий оснастят современным оборудованием, а территория вокруг объекта будет благоустроена», - отметил Олег Ягов.

Реконструкция здания продлится три года.

Вопрос восстановления планетария обсуждается в областном центре уже давно. Ветхое здание закрыли в 2011 году, накануне Дня космонавтики. Чтобы реконструировать объект, его для начала требовалось передать в собственность региона. Затем решался вопрос с тем, чтобы попасть в федеральную программу и получить финансирование из госбюджета.

Старую деревянную постройку хотят превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.

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Гость||

Ну на Федеральные деньги пусть реконструируют,из местного бюджета тратить деньги на Это кощунственно,итак не знают куда распределить тощий бюджет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания.
Одно противоречит другому.

Гость||

Когда реконструируют и запустят канатную дорогу?!

Гость||

Можа на церкву гроши пустить,тама усыпальницы Серафиму нету пока.

Гость||

Т.е. 177 млн. выделят из бюджета области и города ,под очередной распил.

Гость||

Каждый год обещают,но ничего не делают.Обратите внимание,как Налим соскочил с темы строительства цирка,после выборов.Можете быть уверенными его не достроят ни в 21,ни в 22,ни 23,...Они крымский(19 км),ой букунинский(

Гость||

Какой смысл строить Планетарий?

Там, кроме тряпки с нарисованным небом ничего не будет.

Ну про Гагарина расскажут.

Опять Путин разрешает просрать бюджетные деньги, в обмен на результаты выборов.

Вот такое развитие страны. СССР так и развалился после Л.Брежнева.

Гость||

Это сколько бабла попилят. У меня мозг отказывается воспринимать эту реальность. 352 млн. Если снести и заново отстроить ну 20 25 млн оборудование ну 10млн.ну пусть 50 млн. А 300 в карман упадут. А вы говорите Пашков. Нет здесь Остап Ибрагим Берта Мария Бендер бей.

Гость||

Я и говорю - пять лет подсчитывали, на какую суммочку при..уеть можно..

Гость||

Давайте только без кафе и без шашлычных внизу. Это же планетарий, а не торговой развлекательный центр. Оставьте науку а покое, и выставки и аниматоры там тоже не нужны. Просто планетарий! Все! Потратьтесь лучше на хороший телескоп. И не сносите здание. Это памятник архитектуры!

Гость||

Гость писал(a):

Когда реконструируют и запустят канатную дорогу?!
В чермет!

Гость||

Не сайт. Ванькины анусолизатели. ТЬФУ!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Оставьте науку а покое
А науку никто и не трогает. Как можно тонуть то, чего нет.

Наоборот там нужно побольше развлечений наделать. Хоть какая-то польза будет.

Гость||

И цены на эти развлечения побольше поставить.

Гость||

Каждый год обещают,но ничего не делают.Обратите внимание,как Налим соскочил с темы строительства цирка,после выборов.Можете быть уверенными его не достроят ни в 21,ни в 22,ни 23,...Они крымский(19 км),ой букунинский(

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Имя: Гость
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