В Пензе вновь вернулись к вопросу реконструкции планетария

11.06.2020 | 14:29

В четверг, 11 июня, на заседании комиссии городской думы начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала о судьбе планетария.

По ее словам, для того чтобы попасть в федеральную программу и получить средства на реконструкцию объекта, нужно было выполнить ряд условий.

В первую очередь следовало передать планетарий в собственность региона, затем подготовить проектно-сметную документацию.

«Мы три года готовили, потому что там с межеванием были вопросы. Теперь мы передали в регион, регион передал на баланс областной библиотеки имени Лермонтова, все условия соблюдены, так что есть шансы войти в программу», - заявила Вера Фейгина.

Она рассказала, что изначально планировалось начать реконструкцию в 2021 году, но «сейчас неизвестно, какая будет ситуация с бюджетом вообще».

Ветхое здание планетария закрыли в 2011 году, накануне Дня космонавтики. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. По предварительным подсчетам, на реконструкцию потребуется около 320 миллионов рублей, 200 из них пойдут на современное оборудование.

Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.