Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|15:07
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Общество

В Пензе вновь вернулись к вопросу реконструкции планетария

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В четверг, 11 июня, на заседании комиссии городской думы начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала о судьбе планетария.

По ее словам, для того чтобы попасть в федеральную программу и получить средства на реконструкцию объекта, нужно было выполнить ряд условий.

В первую очередь следовало передать планетарий в собственность региона, затем подготовить проектно-сметную документацию.

«Мы три года готовили, потому что там с межеванием были вопросы. Теперь мы передали в регион, регион передал на баланс областной библиотеки имени Лермонтова, все условия соблюдены, так что есть шансы войти в программу», - заявила Вера Фейгина.

Она рассказала, что изначально планировалось начать реконструкцию в 2021 году, но «сейчас неизвестно, какая будет ситуация с бюджетом вообще».

Ветхое здание планетария закрыли в 2011 году, накануне Дня космонавтики. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. По предварительным подсчетам, на реконструкцию потребуется около 320 миллионов рублей, 200 из них пойдут на современное оборудование.

Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старую деревянную постройку
Надо уничтожить. нет в ней никакой ценности.

Гость||

А 12 миллиардов на мощехранилище без федеральных программ нашли

Космос есть - планетария нет.

Бога нет - мощехранилище есть

Гость||

Вот парадокс,бога нет-сотни церквей вокруг.космос есть-1 планетарий и тот...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 11 июня, на заседании комиссии городской думы начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала о судьбе планетария.

По ее словам, для того чтобы попасть в федеральную программу и получить средства на реконструкцию объекта, нужно было выполнить ряд условий.

А попам ТЦРПЦ Белозерцев строил без федеральной программы. ПОЧЕМУ???

Гость||

Вот там в куполе телескоп и поставить

Гость||

Гость писал(a):

А 12 миллиардов на мощехранилище без федеральных программ нашли

Космос есть - планетария нет.

Бога нет - мощехранилище есть

Власть надо менять. Долой жуликов и воров!

Имя: Гость
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