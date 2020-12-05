Количество новых заболевших COVID-19 достигло максимального значения

05.12.2020 | 11:13

В субботу, 5 декабря, стало известно о 181 новом случае заболевания COVID-19 в Пензенской области за минувшие сутки. Количество инфицированных в общей сложности достигло 21 076.

Это максимальное количество новых выявленных больных в декабре. 1-го числа показатель равнялся 163, 2-го - 167, 3-го - 171, 4-го - 173. В октябре наибольшее количество новых случаев выявили 25-го (177), в ноябре - 6-го числа (175).

За весь период пандемии выздоровело 17 913 пациентов. Накануне, 4 декабря, из больниц выписались 99 человек.

За это же время скончались 253 заболевших. О двух последних летальных исходах стало известно также 4 декабря: из жизни ушли 60-летняя женщина и 85-летний мужчина. Причиной их смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной пневмонией.