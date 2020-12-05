Сетевое издание|18+|Суббота|5 дек 2020|12:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Количество новых заболевших COVID-19 достигло максимального значения

Печать

В субботу, 5 декабря, стало известно о 181 новом случае заболевания COVID-19 в Пензенской области за минувшие сутки. Количество инфицированных в общей сложности достигло 21 076.

Это максимальное количество новых выявленных больных в декабре. 1-го числа показатель равнялся 163, 2-го - 167, 3-го - 171, 4-го - 173. В октябре наибольшее количество новых случаев выявили 25-го (177), в ноябре - 6-го числа (175).

За весь период пандемии выздоровело 17 913 пациентов. Накануне, 4 декабря, из больниц выписались 99 человек.

За это же время скончались 253 заболевших. О двух последних летальных исходах стало известно также 4 декабря: из жизни ушли 60-летняя женщина и 85-летний мужчина. Причиной их смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной пневмонией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А говорили Плато.

Гость||

Печально!

Гость||

Закошмарить хотят людей перед началом вакцинации, ибо народ не хочет вакцину колоть. Согласно опросу Суперджоб, лишь 9 % готовы делать прививку от ковида, ещё 21 % скорее готовы. Т.е всего 30 % за прививку, остальные 70 против

Гость||

Гость писал(a):

Закошмарить хотят людей перед началом вакцинации, ибо народ не хочет вакцину колоть. Согласно опросу Суперджоб, лишь 9 % готовы делать прививку от ковида, ещё 21 % скорее готовы. Т.е всего 30 % за прививку, остальные 70 против
Тоже об этом подумал.

Гость||

Ну а барановирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Максимального?

Гость||

Гость писал(a):

а барановирус не опасен
Замучил уже ныть здесь. Боишься заразиться что-ли? Тебе уже сто раз доказали, что ты не прав.

Но я тоже против этой вакцины, если что.

Гость||

Я за вакцину.

Гость||

Примите,как мантру мои речи:"Глупомордые,если вы перенесёте две волны пандемии в одной маске,то вы БЕССМЕРТНЫ!"

Гость||

Гость писал(a):

Я за вакцину
У меня самая лучшая,сам варил.

Гость||

Дело к праздникам идёт, вы чё не поняли. Надо поднять статистику всех закашмарить и ввести жёсткие ограничения на новогодние праздники, чтоб сидели в клетках как животные в зоопарке

Гость||

чтоб сидели в клетках как животные в зоопарке

——

Да плевать на барановирус, пусть только попробуют

Гость||

11.25 для подавляющего большинства баранов наверное не опасен.

Гость||

11.25 для подавляющего большинства баранов наверное не опасен.

——

И для баранов, и для не Баранов вирус опасности не представляет

Гость||

Дожили, до ручки дошли - Единая Россия лекарство в больницу покупает! Так чего ещё нет в наших больницах ?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте