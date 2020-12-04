В Пензенской области коронавирус унес еще две жизни

В пятницу, 4 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли 60-летняя женщина и 85-летний мужчина.
Пациентка кроме COVID-19 страдала ожирением II степени. Пациент - ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, ожирением, сахарным диабетом II типа, хроническим панкреатитом, нефроангиосклерозом.
В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, слоосложненная субтотальной пневмонией.
Таким образом, число жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб, достигло 253.
«Сегодня выписаны 99 человек. Итого выздоровевших - 17 913», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Чего так мало выписали? А план?