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Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес еще две жизни

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В пятницу, 4 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли 60-летняя женщина и 85-летний мужчина.

Пациентка кроме COVID-19 страдала ожирением II степени. Пациент - ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, ожирением, сахарным диабетом II типа, хроническим панкреатитом, нефроангиосклерозом.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, слоосложненная субтотальной пневмонией.

Таким образом, число жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб, достигло 253.

«Сегодня выписаны 99 человек. Итого выздоровевших - 17 913», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Чего так мало выписали? А план?

Гость||

Когда же вы напишите честную статистику - сколько сейчас находится пациентов в больницах и с какими диагнозами???? А то только выявили, выписали и умерло!!!

Гость||

Да, не суждено было этим людям выписаться, жалко, 60 лет, жить бы да жить. Почему так? Есть больные, пожилые люди выздоравливают. А есть молодые без сопутствующих заболевании уходят.

Имя: Гость
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