Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|13:52
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Общество

«Коммерсант»: В Пензенской области почти нет жалоб на медобслуживание

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Жители Пензенской области практически не жалуются на медицинское обслуживание. К такому выводу пришел корреспондент российской газеты «Коммерсант» после интервью с губернатором Иваном Белозерцевым, опубликованного региональным правительством в пятницу, 4 декабря.

Во время беседы глава региона ответил на ряд вопросов о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса, инфекционном коечном фонде, лечении нековидных больных, выплатах медработникам.

Кроме того, были подняты темы, не связанные со здравоохранением: экономика области в период пандемии, поддержка бизнеса, ситуация в сельском хозяйстве, борьба с теневой занятостью.

«Пензенская область - один из субъектов России, который относительно благополучно справляется с пандемией коронавируса. В регионе не остановилась промышленность, почти нет жалоб на медицинское обслуживание», - подытожил «Коммерсант».

Между тем в области не раз озвучивали проблемы длительного ожидания врача, который должен прийти на дом для осмотра больного, сложностей с доступом к бесплатному тестированию на коронавирус, очередей на компьютерную томографию, к терапевту и др. Все вопросы были сформулированы жителями региона при обращении к губернатору перед его прямой линией в соцсетях в октябре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Пензенской области практически не жалуются на медицинское обслуживание. К такому выводу пришел корреспондент российской газеты «Коммерсант» после интервью с губернатором Иваном Белозерцевым.
Верим!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Пензенской области практически не жалуются на медицинское обслуживание. К такому выводу пришел корреспондент российской газеты «Коммерсант» после интервью с губернатором Иваном Белозерцевым.
Охренеть!

Гость||

Гость писал(a):

К такому выводу пришел корреспондент российской газеты «Коммерсант» после интервью с губернатором Иваном Белозерцевым.
Забыли сообщить: после интервью с губернатором Иваном Белозерцевым корреспондент российской газеты «Коммерсант» пришел к выоду, что Пензенская область - самое благополучное место на Земле.

Гость||

Даже несмешно.

Гость||

Это правда. Жалоб и правда НЕТ. Люди НЕ жалуются.

Гость||

Гость писал(a):

Даже несмешно.
Ну почему же несмешно? Я до сих ржу. Такие юмористы - Петросян отдыхает и зовет в свои шоу, в преемники.

Гость||

А на что нам жаловаться то? Вон как заботятся о нас. Пенза город счастливых людей! ;)

Гость||

Гость писал(a):

Это правда. Жалоб и правда НЕТ. Люди НЕ жалуются.
Здравствуйте, Иван Александрович! Продолжайте жечь!

Гость||

Все вымерли жаловаться не кому, остались пртблеженные к власти они не будут сук пилить под собой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Пензенской области практически не жалуются на медицинское обслуживание
Потому что поняли что толку не будет все равно.

Гость||

Пхахахаххахааахахахаах....дурачок Петрушка продолжает имбецилить на своем посту

Гость||

Сообщение 13.19 быстро откорректировали ,вот поэтому и нет жалоб.

Гость||

Гость писал(a):

А на что нам жаловаться то? Вон как заботятся о нас. Пенза город счастливых людей! ;) Грех жаловаться. Не жизнь , а рай земной, обещанный гарантом =)

Гость||

Черемушкина подтвердит все вымерли жалоб нет!

Гость||

Дебилопензаинформ хватит одно и тоже писать!!!

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Имя: Гость
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