«Коммерсант»: В Пензенской области почти нет жалоб на медобслуживание

04.12.2020 | 12:57

Жители Пензенской области практически не жалуются на медицинское обслуживание. К такому выводу пришел корреспондент российской газеты «Коммерсант» после интервью с губернатором Иваном Белозерцевым, опубликованного региональным правительством в пятницу, 4 декабря.

Во время беседы глава региона ответил на ряд вопросов о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса, инфекционном коечном фонде, лечении нековидных больных, выплатах медработникам.

Кроме того, были подняты темы, не связанные со здравоохранением: экономика области в период пандемии, поддержка бизнеса, ситуация в сельском хозяйстве, борьба с теневой занятостью.

«Пензенская область - один из субъектов России, который относительно благополучно справляется с пандемией коронавируса. В регионе не остановилась промышленность, почти нет жалоб на медицинское обслуживание», - подытожил «Коммерсант».

Между тем в области не раз озвучивали проблемы длительного ожидания врача, который должен прийти на дом для осмотра больного, сложностей с доступом к бесплатному тестированию на коронавирус, очередей на компьютерную томографию, к терапевту и др. Все вопросы были сформулированы жителями региона при обращении к губернатору перед его прямой линией в соцсетях в октябре.