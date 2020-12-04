Иван Белозерцев о коронавирусе: Продолжается первая волна

В Пензенской области продолжается первая волна коронавируса. Таким мнением эпидемиологов губернатор Иван Белозерцев поделился в интервью «Коммерсанту», опубликованном на сайте регионального правительства в пятницу, 4 декабря.
«Просто развернулась широко, но как бы там ни было, мы готовились к новому витку.
В первую очередь речь идет о наращивании специализированного коечного фонда, решение по которому принимается оперативно в зависимости от развития ситуации», - рассказал Белозерцев.
Он уточнил, что в учреждениях здравоохранения сформировали запас лекарственных препаратов (противовирусных, антибиотиков и др.), он пополняется. В инфекционных отделениях работает почти 1 500 медиков врачей, медсестер, санитарок.
По его словам, в области сейчас развернуто около 2 700 инфекционных коек, 783 из них подключены к централизованной подаче кислорода.
«Развернуто 236 коек для искусственной вентиляции легких, в том числе 118 коек для пациентов, требующих неинвазивной, и 118 коек для пациентов, требующих инвазивной искусственной вентиляции легких. Тоже с запасом», - перечислил Иван Белозерцев.
Что касается лечения нековидных пациентов, то маршрутизация их изменилась.
«При этом действующие маршруты госпитализации инсультников, инфарктников, тех, кому нужна экстренная хирургическая операция, остались неизменными», - подчеркнул губернатор.
По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, Пензенская область вышла на плато по коронавирусу. В последнее время ежедневно в регионе фиксируется свыше 160 новых случаев заражения.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Какое наращивание коечного фонда ? Сегодня же пензинформ отрапортовал о сокращении ковидных коек на 100 единиц !!!!