Иван Белозерцев о коронавирусе: Продолжается первая волна

04.12.2020 | 12:12

В Пензенской области продолжается первая волна коронавируса. Таким мнением эпидемиологов губернатор Иван Белозерцев поделился в интервью «Коммерсанту», опубликованном на сайте регионального правительства в пятницу, 4 декабря.

«Просто развернулась широко, но как бы там ни было, мы готовились к новому витку.

В первую очередь речь идет о наращивании специализированного коечного фонда, решение по которому принимается оперативно в зависимости от развития ситуации», - рассказал Белозерцев.

Он уточнил, что в учреждениях здравоохранения сформировали запас лекарственных препаратов (противовирусных, антибиотиков и др.), он пополняется. В инфекционных отделениях работает почти 1 500 медиков врачей, медсестер, санитарок.

По его словам, в области сейчас развернуто около 2 700 инфекционных коек, 783 из них подключены к централизованной подаче кислорода.

«Развернуто 236 коек для искусственной вентиляции легких, в том числе 118 коек для пациентов, требующих неинвазивной, и 118 коек для пациентов, требующих инвазивной искусственной вентиляции легких. Тоже с запасом», - перечислил Иван Белозерцев.

Что касается лечения нековидных пациентов, то маршрутизация их изменилась.

«При этом действующие маршруты госпитализации инсультников, инфарктников, тех, кому нужна экстренная хирургическая операция, остались неизменными», - подчеркнул губернатор.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, Пензенская область вышла на плато по коронавирусу. В последнее время ежедневно в регионе фиксируется свыше 160 новых случаев заражения.