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Общество

Иван Белозерцев о коронавирусе: Продолжается первая волна

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В Пензенской области продолжается первая волна коронавируса. Таким мнением эпидемиологов губернатор Иван Белозерцев поделился в интервью «Коммерсанту», опубликованном на сайте регионального правительства в пятницу, 4 декабря.

«Просто развернулась широко, но как бы там ни было, мы готовились к новому витку.

В первую очередь речь идет о наращивании специализированного коечного фонда, решение по которому принимается оперативно в зависимости от развития ситуации», - рассказал Белозерцев.

Он уточнил, что в учреждениях здравоохранения сформировали запас лекарственных препаратов (противовирусных, антибиотиков и др.), он пополняется. В инфекционных отделениях работает почти 1 500 медиков врачей, медсестер, санитарок.

По его словам, в области сейчас развернуто около 2 700 инфекционных коек, 783 из них подключены к централизованной подаче кислорода.

«Развернуто 236 коек для искусственной вентиляции легких, в том числе 118 коек для пациентов, требующих неинвазивной, и 118 коек для пациентов, требующих инвазивной искусственной вентиляции легких. Тоже с запасом», - перечислил Иван Белозерцев.

Что касается лечения нековидных пациентов, то маршрутизация их изменилась.

«При этом действующие маршруты госпитализации инсультников, инфарктников, тех, кому нужна экстренная хирургическая операция, остались неизменными», - подчеркнул губернатор.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, Пензенская область вышла на плато по коронавирусу. В последнее время ежедневно в регионе фиксируется свыше 160 новых случаев заражения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какое наращивание коечного фонда ? Сегодня же пензинформ отрапортовал о сокращении ковидных коек на 100 единиц !!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|04.12.2020 12:43|

Какое наращивание коечного фонда ? Сегодня же пензинформ отрапортовал о сокращении ковидных коек на 100 единиц !!!!

Я тоже видел сообщение, о котором вы говорите. Забавно. Видимо, Никишин сегодня ещё не созванивался с губернатором, в итоге Белозерцев опозорился, озвучив тренд "не первой свежести".

Гость||

Главная проблема пожилых жителей России — это бедность и низкие пенсии. Такой ответ дали 71% опрошенных ВЦИОМ россиян. На втором месте с 44% — болезни, еще 19% заявили об ощущении ненужности обществу у пожилых людей, еще 17% набрал ответ «одиночество».

Мотовилов (гость)||

Уважаемые руководители! Мы все жертвы одной лицемерной системы лжи. Будем же великодушны друг к другу, обладая знанием этой позорной истины.

Гость||

Я думаю он даже не в курсе был , что происходит ! Черемушкина вывалила домашнюю заготовку он ее тупо прочитал в интервью по телефону !

Гость||

Похоже врач Каменский прав оказался , в Каменке койки ковидные сокращать стали ! Ввали значит с Минздрава России !

Гость||

Майкл Карлеоне был прав, наставляя в истине сенатора Гири.

Гость||

Только треть россиян готова в ближайшее время сделать прививку от нового коронавируса, если бы была такая возможность, а большинство — 70% — не стали бы вакцинироваться. Отношение россиян к прививкам от ковида выяснял портал SuperJob.

Согласно опросу, лишь 9% россиян однозначно готовы сделать прививку, чуть больше таких (13%) среди людей от 45 лет и старше. Скорее склоняются к вакцинации 21% опрошенных, среди молодежи до 24 лет таких чуть больше — 23%.При этом оказалось, что мужчины больше, чем женщины, хотят пройти вакцинацию — 37% и 21%.

Среди 70% тех, кто прививку делать не хочет, 42% однозначно не считают это целесообразным, а 28% признались, что, скорее всего, не будут вакцинироваться. При этом наиболее скептически к прививкам относятся респонденты 35-44 лет (74%).Также оказалось, что женщины настроены более скептически, чем мужчины, к идее вакцинации — 79% и 63%.

Опрос был проведен 2–3 декабря среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Гость||

Путин это говорил ещё месяц назал+-. Надо иметь свое мнение, не пересказывать президента.

Гость||

ну да, ну да, главное - в цифры статистики уже никто не верит..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области продолжается первая волна коронавируса. Таким мнением эпидемиологов губернатор Иван Белозерцев
Вот так вот.У парня тут своя атмосфера.

Гость||

В мире и России вторая волна. а в Пензе все еще первая.

Гость||

Все регионы уже к третьей волне готовятся и только Пензенская Область все еще на первой волне,такими темпами мы из первой сразу же первыми поборем пандемии)))

Гость||

Главное на волне:)

Гость||

Что все привязались с врачом из Каменки, что он прав. Да кто

же закроет без согласия несколько отделений под ковид? Никто!! Это все согласовано с Минздравом. И никто из врачей не будет покупать для нас , смертных , лекарства з свои деньги. Вы верите? Я лично нет!!!

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Имя: Гость
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