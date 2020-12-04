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Общество

Анна Кузнецова обсудила с главой СКР ситуацию в мокшанском детдоме

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Ситуацию в Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей обсудили на заседании научно-консультативного совета Следственного комитета России, которое состоялось в четверг, 3 декабря.

Напомним: взрослые подопечные записали видео, где пожаловались на руководителя Заура Иванова, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, бьет, унижает и хвалится своей якобы безнаказанностью. По общему мнению, директор, заступивший на пост в марте, - «не их человек», в отличие от предыдущего.

Детский омбудсмен Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, согласно решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

На происшествие в детдоме отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

1 декабря служебная проверка завершилась. «Инцидент исчерпан. Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время будет назначен новый руководитель. По итогам проверочных мероприятий прокуратурой Пензенской области и Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области будет дана правовая оценка действиям бывшего директора», - сообщили в региональном правительстве.

На заседании совета СКР Анна Кузнецова напомнила об этом случае и возбужденном уголовном деле.

«К сожалению, до сих пор не удается выработать алгоритм по выявлению и предотвращению таких ситуаций, ведь о происшествиях с детьми мы узнаем уже по факту. Дети порой просто не рассказывают о насилии со стороны сотрудников учреждения, считая это нормой. Следственный комитет России всегда оперативно реагирует на подобные сигналы, однако давайте вместе подумаем, как можно на ранней стадии распознать проблему», - обратилась омбудсмен к Александру Бастрыкину.

На официальном сайте СКР уточняется, что глава ведомства поддержал ее позицию.

«В завершение совещания Александр Бастрыкин отметил, что все предложенные инициативы будут собраны в единый доклад, по результатам будут выработаны предложения для направления руководству страны», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото sledcom.ru
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Гость||

Какое отношение Кузнецова имеет к инвалидам в возрасте 18 - 39 лет ?

Гость||

И местный детский омбудсмен тоже

Гость||

а где местный уполномоченный по правам человека????? Спит? Че за тетка то?

Гость||

Причем тут дети??!!! С 18 лет это уже не дети!!! И к детскому дому отношения иметь не должны!!! Видимо, директор заставлял их работать (по крайней мере ту работу, с которой они могут справляться), и этим "ДЕТИШКАМ" это совсем не понравилось! Хорошо жить на всем готовом.

Гость||

Гость писал(a):

Видимо, директор заставлял их работать
Вам с Вашего дивана ЭТО видимо?

Гость||

Работать они не способны, а обращения записывать в интернете - умеют!

Гость||

12.11, модет, им жить негде. Вроде, обеспечивают детдомовцев квартирами в 18 лет. Есть у них квартиры? Тогда, конечно, переезжать надо.

Гость||

Заура на нары!

Гость||

«К сожалению, до сих пор не удается выработать алгоритм по выявлению и предотвращению таких ситуаций, ведь о происшествиях с детьми мы узнаем уже по факту. Дети порой просто не рассказывают о насилии со стороны сотрудников учреждения, считая это нормой. Граждане! А факт насилия доказан?!!! Или она так свое "сжатие" теперь оправдывает? В церковь бы лучше сходила, грехи замалила...

Гость||

Вот Заур попал! Жалко мужика.

Гость||

Вроде наверху грамотные должны сидеть. А по факту?...

Имя: Гость
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