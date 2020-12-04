Анна Кузнецова обсудила с главой СКР ситуацию в мокшанском детдоме

04.12.2020 | 11:16

Ситуацию в Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей обсудили на заседании научно-консультативного совета Следственного комитета России, которое состоялось в четверг, 3 декабря.

Напомним: взрослые подопечные записали видео, где пожаловались на руководителя Заура Иванова, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, бьет, унижает и хвалится своей якобы безнаказанностью. По общему мнению, директор, заступивший на пост в марте, - «не их человек», в отличие от предыдущего.

Детский омбудсмен Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, согласно решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

На происшествие в детдоме отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

1 декабря служебная проверка завершилась. «Инцидент исчерпан. Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время будет назначен новый руководитель. По итогам проверочных мероприятий прокуратурой Пензенской области и Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области будет дана правовая оценка действиям бывшего директора», - сообщили в региональном правительстве.

На заседании совета СКР Анна Кузнецова напомнила об этом случае и возбужденном уголовном деле.

«К сожалению, до сих пор не удается выработать алгоритм по выявлению и предотвращению таких ситуаций, ведь о происшествиях с детьми мы узнаем уже по факту. Дети порой просто не рассказывают о насилии со стороны сотрудников учреждения, считая это нормой. Следственный комитет России всегда оперативно реагирует на подобные сигналы, однако давайте вместе подумаем, как можно на ранней стадии распознать проблему», - обратилась омбудсмен к Александру Бастрыкину.

На официальном сайте СКР уточняется, что глава ведомства поддержал ее позицию.

«В завершение совещания Александр Бастрыкин отметил, что все предложенные инициативы будут собраны в единый доклад, по результатам будут выработаны предложения для направления руководству страны», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.