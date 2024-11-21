Полиция проверяет сообщение об избиении девочек в спасском детдоме

21.11.2024 | 13:55

В среду, 20 ноября, в сетевое издание «ПензаИнформ» обратилась несовершеннолетняя родственница двух воспитанниц Спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и сообщила о тревожной информации, которую получила из детдома. Якобы ее троюродных сестер, 4 и 10 лет, избивают старшие дети.

По словам подростка, младшая из девочек случайно повредила чужой планшет. Хозяйка гаджета обвинила старшую сестру, что та недосмотрела за родственницей. Девочке якобы дали пощечину.

На следующий день троюродной сестре участниц конфликта написали в мессенджер: она должна 20 000 рублей за планшет и, если она их не отдаст, девочек будут бить по лицу. Одно из сообщений выглядит так: «Ну ок щас их будем убивать» (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.).

После этого сестре воспитанниц детдома пришли голосовые, на которых слышны похожие на удары звуки и плач маленького ребенка.

«Я не знаю, что можно делать в такой ситуации. Директор говорит, что воспитатели сказали, что дети собирали пазлы и ничего такого не было. Я их сестра, велась переписка со мной, вымогали деньги у меня, я ничем помочь не могу, я сообщила маме [детей], которая пока ограничена, не лишена девочек, вот все, что я могу сделать. Кинуть в соцсети, предать огласке эту ситуацию - все, что в моих силах», - переживает подросток.

Корреспондент PenzaInform.ru связался с директором Спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Викторией Синдяевой и попросил прокомментировать ситуацию.

По ее словам, мама указанных детей звонила в полицию и сотрудники в тот же вечер пришли в учреждение. «Было проведено расследование, в ходе которого было выяснено, что девочки в данный момент находились в группе, при воспитателе играли в пазлы, то есть никакого нарушения их прав, никакого избиения не происходило - ни в данный момент, ни ранее, ни позже, никогда. Это я вам с уверенностью говорю на 200%. Девочки проживают у нас в младшей группе. Их никогда и никто не обидит и никогда не обижал. Мне звонила мама - я ей сказала: обращайтесь в полицию, обращайтесь в прокуратуру, предоставьте все аудио, мы сравним их с голосами девочек. Пусть предоставит, придет. Напишет заявление. И, естественно, полиция им займется. Про угрозы ничего не знаю», - прокомментировала Виктория Синдяева.

В УМВД России по Пензенской области подтвердили, что мать девочек 19 ноября обратилась в полицию. «Она пояснила, что у нее есть информация, что ее детей якобы избивают другие воспитанники. Сообщение зарегистрировано», - рассказали в пресс-службе.

Проводится проверка, подчеркнули в полиции.