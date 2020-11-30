Елена Столярова рассказала о конфликте в Мокшанском детдоме

30.11.2020 | 12:32

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова прокомментировала ситуацию, сложившуюся в Мокшанском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

В понедельник, 30 ноября, губернатор Иван Белозерцев рассказал на совещании, что в его адрес поступило обращение от воспитанников учреждения с жалобами на действия директора Заура Иванова, который руководит детдомом с марта 2020 года.

«Я направил туда проверку. Действиям директора будет дана оценка. У прежнего директора, который много лет проработал, разные ситуации были, но он с задачей справлялся», - заявил глава региона, потребовавший уволить руководителя в течение дня.

Елена Столярова пояснила, что дело касается не детей, а выпустившихся воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет.

По ее словам, по решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали.

С новым руководителем отношения не заладились. Недовольные записали ролик, в котором заявили, что он унижает их достоинство, тогда как предыдущий директор, организовавший их пребывание в зоне детского дома, такого не допускал.

Как подчеркнула омбудсмен, речи о жестоком обращении не идет. Что до несовершеннолетних воспитанников, ситуация в норме.

30 ноября в детский дом выехали представители прокуратуры, психологи, сотрудники органов опеки.