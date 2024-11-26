Вадим Супиков поддержал акцию «География - детям»

26.11.2024 | 10:01

Организаторы акции «География - детям», прошедшей на базе Спасского детского дома, поблагодарили за поддержку председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова.

Эту акцию каждый год с 2019-го для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводит Русское географическое общество. Ее цели - научить бережному отношению к окружающей среде и популяризировать географию.

Вадим Супиков в очередной раз помог волонтерам: при его содействии был решен вопрос с транспортом для них.

На площадке детского дома работали тематические секции и выставки, там организовали мастер-классы и концерт. Активисты представили уникальные коллекции минералов, палеонтологических находок и провели для воспитанников творческие уроки.