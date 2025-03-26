В поселке Лунино директор школы похищал деньги у педагогов

26.03.2025 | 17:16

В поселке Лунино бывшего директора школы № 1 осудили за мошенничество.

С сентября 2019 года по март 2023-го мужчина поручал своей сотруднице завышать сведения о нагрузке учителей по внеурочной деятельности при формировании тарификационных списков.

Затем он сам утверждал эти списки, согласовывал их с отделом образования районной администрации (обманывая должностных лиц) и направлял в школьную бухгалтерию для начисления педагогам зарплаты за фактически не проводившиеся занятия.

Потом он требовал, чтобы учителя передавали ему излишек через доверенное лицо.

Таким образом директор получил в общей сложности 1 184 266 рублей, из которых 676 021 рубль - средства районного бюджета, 508 245 - деньги, похищенные у педагогов.

На суде мужчина заявил, что ни у кого ничего не брал, однако его вина была доказана.

В итоге уже бывшему руководителю учреждения назначили наказание в виде полутора лет колонии общего режима, сообщили в Лунинском районном суде.