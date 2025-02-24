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Общество

В Спасске установят памятные доски погибшим воспитанникам детдома

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В Спасском детдоме создали музей, посвященный событиям специальной военной операции и бывшим воспитанникам - участникам СВО.

Для музея выделили небольшую комнату. Там размещены экспонаты и материалы о спецоперации, основная часть которых рассказывает о бойцах.

Экспонаты - трофеи бойцов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка - привозит сооснователь музея, священник Иоанн Голованов. Будучи волонтером, он постоянно выезжает на территорию Донбасса, сообщили в министерстве труда, соцзащиты и демографии.

В Спасске установят памятные доски погибшим воспитанникам детдома

Планируется, что музей станет в том числе образовательной площадкой: там будут проводить лекции и встречи с участниками СВО.

В Спасске установят памятные доски погибшим воспитанникам детдома

«Весной планируется установить доски памяти погибшим воспитанникам детского дома. Дети, особенно подростки, должны знать о мужестве и самоотверженности ребят, которые также воспитывались в детском доме», - рассказала директор Спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Виктория Синдяева.

В Спасске установят памятные доски погибшим воспитанникам детдома

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Источник — фото минтруда
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