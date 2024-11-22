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Общество

Прокуратура проверит спасский детдом после сигнала об избиении

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К проверке информации о предположительном избиении девочек и вымогательстве денег в Спасском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, подключилась районная прокуратура.

В среду, 20 ноября, в сетевое издание «ПензаИнформ» обратилась несовершеннолетняя родственница двух воспитанниц, сообщившая, что ее троюродных сестер, 4 и 10 лет, якобы бьют старшие дети.

По словам подростка, малышка случайно повредила чужой планшет. Хозяйка гаджета обвинила старшую сестру, что та недосмотрела за младшей. Девочке якобы дали пощечину.

На следующий день троюродной сестре участниц конфликта написали в мессенджер: она должна 20 000 рублей за планшет и, если не пришлет эту сумму, девочек будут бить по лицу. Одно из сообщений выглядит так: «Ну ок щас их будем убивать» (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.). После этого сестре воспитанниц детдома пришли голосовые сообщения, на которых слышны похожие на удары звуки и плач маленького ребенка.

Корреспондент «ПензаИнформ» связался с директором центра Викторией Синдяевой и попросил прокомментировать ситуацию. По ее словам, мама указанных детей звонила в полицию и сотрудники в тот же вечер пришли в учреждение.

«Было проведено расследование, в ходе которого было выяснено, что девочки в данный момент находились в группе, при воспитателе играли в пазлы, то есть никакого нарушения их прав, никакого избиения не происходило - ни в данный момент, ни ранее, ни позже, никогда. Это я вам с уверенностью говорю на 200%. Девочки проживают у нас в младшей группе. Их никогда и никто не обидит и никогда не обижал. Мне звонила мама - я ей сказала: обращайтесь в полицию, обращайтесь в прокуратуру», - заявила Виктория Синдяева.

Женщина так и сделала. УМВД России по Пензенской области организовало проверку.

Надзорный орган отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, и в детдом прибыл прокурор района Антон Маскаев. В присутствии психолога он побеседовал с девочками и выяснил, что сообщения об избиении детей не соответствуют действительности.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства обращения родственницы детей с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Проводится проверка соблюдения требований законодательства, в том числе об охране жизни и здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Источник — фото областной прокуратуры
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