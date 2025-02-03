В Заречном объявили конкурс на должность директора школы

03.02.2025 | 19:25

В Заречном выбирают директора школы № 220. О конкурсе, объявленном в городе впервые, глава ЗАТО Алексей Костин сообщил в понедельник, 3 февраля.

«Для перезагрузки нужен активный, амбициозный, готовый к серьезной работе руководитель. От него будет зависеть дальнейшее развитие образовательной организации и судьбы детей. Перед ним ставятся задачи по развитию трудового обучения, профориентации, патриотического воспитания; по запуску бассейна и его использованию жителями микрорайона разного возраста - от младенцев до людей серебряного возраста; по более эффективному использованию возможностей учреждений-соседей для образования и допобразования учеников», - написал Костин на своих страницах в соцсетях.

Он уточнил, что поблизости расположены Центр детского технического творчества, Дворец творчества детей и молодежи, Центр образования и профессиональной ориентации, спортивная и музыкальные школы.

Глава города напомнил, что школа № 220 - одна из самых многочисленных в Заречном, в 2023 году в ней проводился капитальный ремонт, в рамках которого было также обновлено оборудование.

На победу в конкурсе могут рассчитывать педагоги со стажем от 5 лет. С требованиями к кандидатам можно ознакомиться на сайте городского департамента образования.

До этого должность директора более 15 лет занимал Андрей Ефименко.