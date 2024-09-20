Утрата доверия: прокуратура занялась экс-главой администрации Мокшана

20.09.2024 | 11:31

Прокурор Мокшанского района в судебном порядке добивается изменения оснований и формулировки увольнения бывшего главы администрации Мокшана Анатолия Адаева.

В декабре 2023 года прокуратура выяснила, что чиновник скрыл от декларирования доходы, имущество и обязательства финансового характера, когда предоставлял справки на себя и свою супругу за 2019-2022 годы.

Прокурор района внес в комитет местного самоуправления представление, поставив вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия.

«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию интересов р. п. Мокшан начала проверку в отношении главы поселковой администрации, однако 10 января 2024 года его полномочия были прекращены досрочно в связи с увольнением по собственному желанию. Завершить проверку комиссия не смогла», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Тогда прокурор района провел проверку достоверности и полноты сведений, предоставленных Адаевым, и ранее выявленные нарушения нашли подтверждение. Чиновник не указал в декларации 2 квартиры в Пензе, 2 ипотечных кредита, доходы от продажи еще 2 квартир и по 12 банковским счетам, куда поступили суммы, превышающие совокупный доход его семьи за отчетный период и предшествующие 2 года.

После этого прокурор обратился в суд. 19 сентября тот удовлетворил исковые требования и признал незаконным решение комитета местного самоуправления о досрочном прекращении полномочий главы администрации Мокшана в части формулировки. Она должна быть изменена: вместо «инициативы служащего» - «применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения с муниципальной службы в связи с утратой доверия».

Также суд обязал комитет местного самоуправления направить сведения о бывшем главе администрации в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (его должны включить туда на 5 лет).

«В настоящее время на рассмотрении находится уголовное дело по обвинению бывшего муниципального чиновника в совершении мошенничества, а также гражданское дело по иску прокурора района о взыскании с бывшего муниципального служащего и его супруги поступивших на их счета денежных средств, законность получения которых не подтверждена», - добавила Светлана Артамонова.