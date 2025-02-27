Воспитанников Спасского детского дома задумали вернуть в семьи

27.02.2025 | 10:16

В Пензе проанализируют родственные связи воспитанников Спасского центра помощи детям (бывший детский дом), которые прибыли в учреждение из областного центра. Это необходимо, чтобы при возможности восстановить законные права их родителей и вновь соединить семьи.

Соответствующее поручение дал на совещании в администрации города глава Пензы Олег Денисов.

«На сегодняшний день есть положительные примеры комплексной работы социальных, медицинских и образовательных учреждений, центра занятости, муниципалитета по реабилитации проблемных семей», - отметили в мэрии.

По информации уполномоченного по правам ребенка Елены Столяровой, сейчас в спасском центре находятся 52 воспитанника: 18 девочек и 34 мальчика. Их них 10 - в возрасте 17 лет, 9 - 16 лет, 11 - 15 лет, 14 - 14 лет. Также есть трое 11-летних, трое 9-летних детей. Одному ребенку 10 лет.

Из Пензы приехал 21 подопечный.

Срок пребывания воспитанников в центре - от полугода до 5 лет. Старшие дети попали в учреждение меньше года назад.