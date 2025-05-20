Директора школы в Сердобске поймали на присвоении денег учителей

20.05.2025 | 17:46

В Сердобске директора школы осудили за мошенничество. Женщина присваивала себе деньги педагогов.

Пользуясь своим служебным положением, сердобчанка издавала приказы о назначении стимулирующих выплат учителям. Затем она просила сотрудников перечислять эти деньги на ее банковскую карту, поясняя, что средства якобы пойдут на нужды учебного заведения. Педагоги доверяли начальнице и исполняли ее просьбы.

Всего директор получила 49 410 рублей и потратила их на себя. От ее действий пострадали 3 человека.

«В судебном заседании женщина свою вину признала, чистосердечно раскаялась в содеянном, добровольно полностью возместила потерпевшим материальный ущерб, причиненный в результате преступлений, принесла им свои извинения», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Сердобчанку приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.