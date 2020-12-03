В ЗАГСе опровергли регистрацию пензенца с именем Маркетинг

В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района Пензы сообщили, что мальчику с именем Маркетинг они свидетельства о рождении не выдавали.
Ранее в Сети появилась информация о том, что житель областного центра Дмитрий Б. назвал этим именем своего новорожденного сына, который появился на свет 12 ноября.
В доказательство своих слов мужчина сфотографировал свидетельство о рождении ребенка на фоне фасада ЗАГСа Ленинского района. На строчке с именем и фамилией указано «Маркетинг Дмитриевич».
Снимком пензенец поделился на своей странице в соцсети Instagram. «Теперь я официально отец Маркетинга», - подписал фото Дмитрий.
«Вот уж действительно правдивая поговорка: родителей не выбирают», - прокомментировал снимок пользователь.
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Фото свидетельства о рождении имеется?
Там чётко прописывается "Место государственной регистрации", "Дата выдачи", и номер свидетельства.
Ежели не выдавали такое, Дмитрию Б. "светит" 327 ст. УК РФ.