Сетевое издание|18+|Среда|2 дек 2020|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Маркетинг: в Пензе появился мальчик с необычным именем

Печать

Пензенец Дмитрий Б. дал собственному новорожденному сыну имя Маркетинг. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 1 декабря.

Мальчик появился на свет 12 ноября. В документе, снимком которого горожанин поделился, указано имя юного жителя Пензы, не оставляющее сомнений в оригинальности его мамы и папы.

«Теперь я официально отец Маркетинга», - написал Дмитрий.

Подписчики поздравили родителей мальчика. «Надеюсь, сына назвали Марк, а остальное - классный фотошоп», «Очень крутое имя ребенку», - поделились мнением они.

Управление ЗАГС Пензенской области регулярно публикует перечень популярных имен, которые родители дают новорожденным. Среди них встречаются и редкие. Например, в 2020 году в регионе появились Арнольд, Гарри, Доброслав, Еремей, Меркурий, Оскар, а также Александрина, Божена, Глафира, Русалина и Юстина.

Фото Дмитрия Б., instagram.com.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну что сказать.... Главное чтобы детям комфортно жилость с таким именем. А уровень дурости в каждой семье свой.

Гость||

Славится идиотами земля пензенская.

Гость||

Буртасы издревле отличались непрошибаемой тупостью и лихой придурью.

Гость||

В Пензенской области увеличилось количество жителей с заболеваниями нервной системы. Об этом свидетельствуют данные статистики, обнародованные во вторник, 1 декабря, в День невролога.

В 2019 году в регионе зарегистрировали 16 218 таких пациентов, диагноз которым поставили впервые в жизни, тогда как в 2018-м их было 15 856.

Гость||

Парень наверно обкуренный был ?

Гость||

будет теперь Маркетинг Дмитриевич

Гость||

А позднее будет Банкрот Маркетингович

Гость||

Не помню, в каком российском регионе в прошлом году новорождённому мальчику обкуренные родители дали имя Объект №3286. По названию какого-то небесного светила. Как-то так.

Гость||

Как настолько не любить своего ребенка? Еще и хвалиться этим! Ну переименуйся сам хоть в кого, хоть в маркетинг, хоть в паркетинг

Гость||

Марк, нормальное имя. Что возмущаетесь. Уедет в Италию скоро.

Гость||

Я назвал сынка Ссачь дмитриевич.

Гость||

Ужас какой! Мир сходит постепенно с ума.

Гость||

А меня зовут Россия

Гость||

Гость писал(a):

Как настолько не любить своего ребенка? Еще и хвалиться этим!
Гость писал(a):
Как настолько не любить своего ребенка? Еще и хвалиться этим!
Вы свои славянские имена похерили так не учите другие народы, как им детей называть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в соцсети Instagram
Идиот. Но вообще то есть закон запрещающий давать не человеческие имена.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте