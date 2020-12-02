Пензенец Дмитрий Б. дал собственному новорожденному сыну имя Маркетинг. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 1 декабря.
Мальчик появился на свет 12 ноября. В документе, снимком которого горожанин поделился, указано имя юного жителя Пензы, не оставляющее сомнений в оригинальности его мамы и папы.
«Теперь я официально отец Маркетинга», - написал Дмитрий.
Подписчики поздравили родителей мальчика. «Надеюсь, сына назвали Марк, а остальное - классный фотошоп», «Очень крутое имя ребенку», - поделились мнением они.
Управление ЗАГС Пензенской области регулярно публикует перечень популярных имен, которые родители дают новорожденным. Среди них встречаются и редкие. Например, в 2020 году в регионе появились Арнольд, Гарри, Доброслав, Еремей, Меркурий, Оскар, а также Александрина, Божена, Глафира, Русалина и Юстина.
Фото Дмитрия Б., instagram.com.
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Ну что сказать.... Главное чтобы детям комфортно жилость с таким именем. А уровень дурости в каждой семье свой.