02.12.2020 | 12:06

Пензенец Дмитрий Б. дал собственному новорожденному сыну имя Маркетинг. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 1 декабря.

Мальчик появился на свет 12 ноября. В документе, снимком которого горожанин поделился, указано имя юного жителя Пензы, не оставляющее сомнений в оригинальности его мамы и папы.

«Теперь я официально отец Маркетинга», - написал Дмитрий.

Подписчики поздравили родителей мальчика. «Надеюсь, сына назвали Марк, а остальное - классный фотошоп», «Очень крутое имя ребенку», - поделились мнением они.

Управление ЗАГС Пензенской области регулярно публикует перечень популярных имен, которые родители дают новорожденным. Среди них встречаются и редкие. Например, в 2020 году в регионе появились Арнольд, Гарри, Доброслав, Еремей, Меркурий, Оскар, а также Александрина, Божена, Глафира, Русалина и Юстина.

Фото Дмитрия Б., instagram.com.