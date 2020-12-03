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Общество

Коронавирус: сводные данные о заразившихся и умерших за осень

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В Пензенской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом жителей. Так, в ноябре в регионе выявили на 782 случая инфицирования больше, чем в октябре, и на 2 355 больше, чем в сентябре: 4 963, 4 181 и 2 608 соответственно.

В общей сложности за осень COVID-19 диагностировали у 11 752 человек, что составляет 56,7% от количества заболевших за все время пандемии.

В течение последнего осеннего месяца коронавирус подтвердился у 485 несовершеннолетних. Это на 131 больше, чем в октябре, когда выявили 354 инфицированных, и на 310 больше, чем в сентябре (175).

По официальным данным, жертвами COVID-19 в ноябре стали 58 пациентов (32 женщины и 26 мужчин), тогда как в октябре - 51 (28 женщин и 23 мужчины), а в сентябре - 25 (10 женщин и 15 мужчин).

В целом за осень из-за опасной инфекции из жизни ушли 134 человека (70 женщин и 64 мужчины), что составляет 53,8% от общего числа умерших от COVID-19, о которых сообщал региональный оперштаб.

Увеличилось и количество выписанных пациентов. Если в октябре из медучреждений вышли 2 282 жителя региона, то в ноябре почти в три раза больше - 6 285.

Всего с весны коронавирус зарегистрировали у 20 722 жителей области, из них почти 1 500 - дети. Число умерших достигло 249, тех, кто перенес инфекцию благополучно, 17 856.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Выписали больных с поражением легких от 30 до 70 %. чтобы дома умерли.Чему радуются ? Страна непуганых идиотов

Гость||

Кто-то заболевает, кто-то является носителем вируса, большинство выздоравливает. Кто-то, к сожалению, умирает. Но для подавляющего большинства вирус опасности не представляет

Гость||

Гость писал(a):

Кто-то заболевает, кто-то является носителем вируса, большинство выздоравливает. Кто-то, к сожалению, умирает. Но для подавляющего большинства вирус опасности не представляет
Назначение уколов планируется разное и меняется от возраста. Просто научный метод усмирения и просеивания населения. Чистка!

Гость||

Гость писал(a):

Выписали больных с поражением легких от 30 до 70 %. чтобы дома умерли.Чему радуются ? Страна непуганых идиотов
Дома уровень заражённости в разы меньше. А в клинике им конец

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Кто-то заболевает, кто-то является носителем вируса, большинство выздоравливает. Кто-то, к сожалению, умирает. Но для подавляющего большинства вирус опасности не представляет
Назначение уколов планируется разное и меняется от возраста. Просто научный метод усмирения и просеивания населения. Чистка!
К сожалению, так. В больницы лучше не попадать - уморят.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Выписали больных с поражением легких от 30 до 70 %. чтобы дома умерли.Чему радуются ? Страна непуганых идиотов
Дома уровень заражённости в разы меньше. А в клинике им конец
И это правда.

Гость||

да ладно сезонный грипп с коронкой всегда были, просто распиарили

Гость||

СМИ хватит жути на людей нагонять!Особенно те,кто сейчас болеет!У всех разная психика!Будем жить!Всем здоровья!

Гость||

Климанов зареченский хоть танец ужа на сковородке исполняет из-за статистики ФМБА. То у него больше тысячи больных с ковидом на текущий день и платы не видать, то вдруг это вовсе и не больные, а некие подозреваемые.

А Черемушкина и ко вообще на росстат забили нагло.

Поначалу еще что-то говорили, что мол просто еще не успели скорректировать, там диагнозы ставятся позже и т.п. 9 месяцев прошло - тишина в библиотеке.

Про ФМБА по Заречному вообще и речи не было у этих счетоводов.

Гость||

У нас война? Сводки как с фронта

Гость||

Скорее из дурдома

Имя: Гость
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