Коронавирус: сводные данные о заразившихся и умерших за осень

03.12.2020 | 12:54

В Пензенской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом жителей. Так, в ноябре в регионе выявили на 782 случая инфицирования больше, чем в октябре, и на 2 355 больше, чем в сентябре: 4 963, 4 181 и 2 608 соответственно.

В общей сложности за осень COVID-19 диагностировали у 11 752 человек, что составляет 56,7% от количества заболевших за все время пандемии.

В течение последнего осеннего месяца коронавирус подтвердился у 485 несовершеннолетних. Это на 131 больше, чем в октябре, когда выявили 354 инфицированных, и на 310 больше, чем в сентябре (175).

По официальным данным, жертвами COVID-19 в ноябре стали 58 пациентов (32 женщины и 26 мужчин), тогда как в октябре - 51 (28 женщин и 23 мужчины), а в сентябре - 25 (10 женщин и 15 мужчин).

В целом за осень из-за опасной инфекции из жизни ушли 134 человека (70 женщин и 64 мужчины), что составляет 53,8% от общего числа умерших от COVID-19, о которых сообщал региональный оперштаб.

Увеличилось и количество выписанных пациентов. Если в октябре из медучреждений вышли 2 282 жителя региона, то в ноябре почти в три раза больше - 6 285.

Всего с весны коронавирус зарегистрировали у 20 722 жителей области, из них почти 1 500 - дети. Число умерших достигло 249, тех, кто перенес инфекцию благополучно, 17 856.