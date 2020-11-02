Коронавирус в Пензенской области: сводные данные за октябрь

За 31 день октября в Пензенской области коронавирусом заразился 4 181 человек. Это на 1 573 больше, чем в сентябре, когда инфекцию выявили у 2 608 жителей региона.
Что касается несовершеннолетних, то во второй осенний месяц среди общего числа инфицированных их оказалось 354, что в два раза превышает количество заболевших в сентябре (175).
Летальных исходов от CОVID-19 в октябре зарегистрировали тоже вдвое больше, чем в сентябре: 51 (28 женщин и 23 мужчины) и 25 (10 женщин и 15 мужчин) соответственно.
За последний месяц от коронавируса вылечились 2 282.
Общее число заразившихся жителей региона за все время - 15 587, в том числе 995 несовершеннолетних. 11 293 выздоровели, 187 ушли из жизни.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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