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Общество

Коронавирус в Пензенской области: сводные данные за октябрь

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За 31 день октября в Пензенской области коронавирусом заразился 4 181 человек. Это на 1 573 больше, чем в сентябре, когда инфекцию выявили у 2 608 жителей региона.

Что касается несовершеннолетних, то во второй осенний месяц среди общего числа инфицированных их оказалось 354, что в два раза превышает количество заболевших в сентябре (175).

Летальных исходов от CОVID-19 в октябре зарегистрировали тоже вдвое больше, чем в сентябре: 51 (28 женщин и 23 мужчины) и 25 (10 женщин и 15 мужчин) соответственно.

За последний месяц от коронавируса вылечились 2 282.

Общее число заразившихся жителей региона за все время - 15 587, в том числе 995 несовершеннолетних. 11 293 выздоровели, 187 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В Волгоградской области подорожание будет всего на 45 копеек и составит 7,01 рублей за 1 м. В Башкирии с 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно будет составлять 7,18 рубля. В Нижнем Новгороде сумма в платежке увеличится сразу на 6,5 процентов После увеличения стоимость за один квадратный метр жилой (или нежилой) площади возрастет сразу до 6 рублей 51 копейки. ЧТО, в ПЕНЗЕ ЗАКОНЫ ДРУГИЕ, ЧЕМ В РФ?

Гость||

В Пензе живут самые богатые граждане, кто не знал.

Гость||

В пензе аппетиты выше

Гость||

Власть такую в Пензе выбрали,на Путина не пиняйте

Гость||

В чем новость то? Вирус или что?

Гость||

Гость писал(a):

ЧТО, в ПЕНЗЕ ЗАКОНЫ ДРУГИЕ, ЧЕМ В РФ?
Похоже в Пензе надо уменьшать до 6,5, а не увеличивать до 9,5.

Гость||

Гость писал(a):

Похоже в Пензе надо уменьшать до 6,5, а не увеличивать до 9,5.
Блин,ведь кто-то сидит на мягком кресле и складывает себе в карман по 3 рубля с каждого метра жилья. Вот же дают, молоды!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За 31 день октября в Пензенской области коронавирусом заразился 4 181 человек.
Это масочники или без масочники?

Гость||

Гость писал(a):

Блин,ведь кто-то сидит на мягком кресле и складывает себе в карман по 3 рубля с каждого метра жилья. Вот же дают, молоды!!!
Здорово. Вот как устраиваться надо.

Имя: Гость
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