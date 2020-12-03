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Общество

Для пензенских родителей пройдут просветительские пятницы

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Два министерства Пензенской области - образования и здравоохранения - запускают новую акцию для родителей «Просветительская пятница: Семья+».

Запланирована серия из четырех вебинаров каждую декабрьскую пятницу. Их будут вести специалисты медицинского профиля и психологи.

Первый вебинар состоится 4 декабря с 15:30 до 17:00. На нем рассмотрят два вороса.

Первый - «Коронавирус и сохранение психического здоровья», лектор - заведующая психотерапевтическим отделением областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Олеся Кибиткина.

Второй - «Работа с состоянием тревоги», докладчик - заместитель директора регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, главный внештатный педагог-психолог Министерства образования Пензенской области Татьяна Карамышева.

Следующие вебинары состоятся 11, 18, 25 декабря.

Ссылка для участие в вебинаре 4 декабря здесь. Идентификатор конференции: 814 4551 9490, код доступа: 436843.

Это не первый проект, который воплощают специалисты. С 1 апреля они организовали бесплатную психологическую онлайн-службу, которая моментально показала свою востребованность. За три недели профессионалы дали по телефону и в интернете 2,5 тысячи консультаций.

Кроме того, сотрудники двух ведомств разработали онлайн-сервис, который позволяет получить бесплатную консультацию психолога.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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