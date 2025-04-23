В Пензенской области выросло число жалоб на внутришкольные конфликты

23.04.2025 | 19:03

В Пензенской области не теряет актуальности проблема конфликтных отношений между школьниками, педагогами и родителями. Количество жалоб, поступающих детскому омбудсмену Елене Столяровой по этому поводу, в 2024 году выросло.

Из 144 обращений по вопросам реализации права на образование 121 касалось именно данной темы. В 2023 году таких жалоб было 85.

Так, ежегодно уполномоченный по правам ребенка разбирается в ситуациях, когда после 9-го класса школьников не зачисляют в 10-й.

«Каждый конкретный случай разрешается исключительно в интересах подростка с директорами школ, а при необходимости - с участием управления образования», - говорится в докладе Елены Столяровой по итогам 2024 года.

Упоминается также конкретная ситуация, когда за помощью к омбудсмену обратилась мать мальчика, которого, по ее мнению, необоснованно хотели оставить на повторное обучение в том же классе.

«Школой принято решение о проведении в присутствии мамы дополнительного контрольного среза на предмет уровня усвоения ребенком учебного материала. К сожалению, в присутствии мамы мальчик написать работу не смог. Педагогами школы в очередной раз рекомендовано прохождение ребенком психолого-медико-педагогической комиссии для формирования его дальнейшего образовательного маршрута», - поясняется в докладе.

Зачастую родители вмешиваются в детские конфликты, усложняя их, а педагоги, психологи и администрация школы не всегда своевременно принимают необходимые меры для разрешения споров.

«В одном случае произошел конфликт с участием ребенка и учителя школы, в другом - с участием технического работника школы. И даже после примирения детей конфликт между родителями продолжается, что провоцирует возобновление конфликта между детьми», - отмечается в документе.

При необходимости информация направляется в прокуратуру.