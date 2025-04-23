Сетевое издание|18+|Четверг|24 апр 2025|00:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Учеба

В Пензенской области выросло число жалоб на внутришкольные конфликты

Печать
Telegram

В Пензенской области не теряет актуальности проблема конфликтных отношений между школьниками, педагогами и родителями. Количество жалоб, поступающих детскому омбудсмену Елене Столяровой по этому поводу, в 2024 году выросло.

Из 144 обращений по вопросам реализации права на образование 121 касалось именно данной темы. В 2023 году таких жалоб было 85.

Так, ежегодно уполномоченный по правам ребенка разбирается в ситуациях, когда после 9-го класса школьников не зачисляют в 10-й.

«Каждый конкретный случай разрешается исключительно в интересах подростка с директорами школ, а при необходимости - с участием управления образования», - говорится в докладе Елены Столяровой по итогам 2024 года.

Упоминается также конкретная ситуация, когда за помощью к омбудсмену обратилась мать мальчика, которого, по ее мнению, необоснованно хотели оставить на повторное обучение в том же классе.

«Школой принято решение о проведении в присутствии мамы дополнительного контрольного среза на предмет уровня усвоения ребенком учебного материала. К сожалению, в присутствии мамы мальчик написать работу не смог. Педагогами школы в очередной раз рекомендовано прохождение ребенком психолого-медико-педагогической комиссии для формирования его дальнейшего образовательного маршрута», - поясняется в докладе.

Зачастую родители вмешиваются в детские конфликты, усложняя их, а педагоги, психологи и администрация школы не всегда своевременно принимают необходимые меры для разрешения споров.

«В одном случае произошел конфликт с участием ребенка и учителя школы, в другом - с участием технического работника школы. И даже после примирения детей конфликт между родителями продолжается, что провоцирует возобновление конфликта между детьми», - отмечается в документе.

При необходимости информация направляется в прокуратуру.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте