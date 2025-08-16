Число первоклассников в Пензенской области сократилось почти на 1 000

16.08.2025 | 10:28

В Пензенской области 1 сентября впервые за парты сядут 11 715 ребят, отметил министр образования региона Алексей Фомин. Он привел цифру в своем обращении к участникам педагогического форума.

Это почти на 1 000 меньше, чем в прошлом году. Тогда звонок впервые прозвенел для 12 683 мальчиков и девочек. В 2023-м учеников 1-х классов насчитывалось 13 805.

В регионе с каждым годом сокращается число первоклассников. Это связано с демографическим спадом.

По мнению аналитиков, из-за значительного уменьшения количества первоклассников в стране будет снижаться потребность в учителях начальных классов.

«Если в прошлом учебном году в первый класс пошло более 1,7 млн детей, то в этом их будет более чем на 100 тыс. меньше. А в целом в начальной школе (1-4-е классы) учеников с 1 сентября 2025 года будет меньше на 346,7 тыс.», - приводит мнение экспертов издание «Известия».