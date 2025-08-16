Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|16:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Учеба

Число первоклассников в Пензенской области сократилось почти на 1 000

Печать
Telegram

В Пензенской области 1 сентября впервые за парты сядут 11 715 ребят, отметил министр образования региона Алексей Фомин. Он привел цифру в своем обращении к участникам педагогического форума.

Это почти на 1 000 меньше, чем в прошлом году. Тогда звонок впервые прозвенел для 12 683 мальчиков и девочек. В 2023-м учеников 1-х классов насчитывалось 13 805.

В регионе с каждым годом сокращается число первоклассников. Это связано с демографическим спадом.

По мнению аналитиков, из-за значительного уменьшения количества первоклассников в стране будет снижаться потребность в учителях начальных классов.

«Если в прошлом учебном году в первый класс пошло более 1,7 млн детей, то в этом их будет более чем на 100 тыс. меньше. А в целом в начальной школе (1-4-е классы) учеников с 1 сентября 2025 года будет меньше на 346,7 тыс.», - приводит мнение экспертов издание «Известия».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте