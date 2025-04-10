Омбудсмену пожаловались на поборы в каменской школе

10.04.2025 | 12:11

В Каменке в ситуацию со сбором денег для нужд школы пришлось вмешиваться уполномоченному по правам человека.

В четверг, 10 апреля, Владимир Фомин рассказал, что получил жалобу от одного из родителей и направил запрос в прокуратуру, которая провела проверку.

«Установлено, что со стороны руководства школы действий по понуждению к сбору денежных средств не выявлено. Вместе с тем родителями учащихся для нужд детей приобретались туалетная бумага, мыло, краска для парт. Недостаточное финансирование школьной образовательной организации привело к тому, что указанные расходы оплачиваются за счет средств родителей, которые вынуждены нести дополнительные расходы», - констатировал омбудсмен.

Он подчеркнул, что благотворительные пожертвования тратились на содержание школы и обеспечение потребностей детей во время учебного процесса.

«В связи с этим направлены соответствующие рекомендации министру образования Пензенской области о реализации контроля за обеспечением прав участников образовательного процесса», - заключил Владимир Фомин.