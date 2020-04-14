За две недели к пензенским психологам обратились около 1 500 человек

14.04.2020 | 14:06

Более полутора тысяч консультаций провели пензенские психологи с начала апреля, ответив на вопросы, связанные с коронавирусом и не только. При этом за поддержкой обратились жители не только Сурского края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Воронежа.

Основные темы звонков - тревога и паника, помощь другим людям, организация учебного процесса педагогами и родителями, семейные конфликты, одиночество, беспокойство за старших членов семьи, отсутствие психологического и эмоционального комфорта в условиях самоизоляции, приглашение волонтеров.

«Несмотря ни на что, одной из тем обращений стала любовь», - добавили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В области работают три экстренные группы психологов.

В Viber это коллектив из 55 специалистов «Психологи Пензы. Помощь».

В социальной сети «ВКонтакте» действует группа «Психологи Пензенской области. Помощь». Чтобы получить консультацию, нужно написать сообщение, на которое ответит любой из 72 психологов, свободный на данный момент.

На сайте регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи размещен список психологов, оказывающих безвозмездную поддержку. Можно позвонить, написать СМС, обратиться по номеру в Viber или WhatsApp. Работу ведут 50 специалистов, сменяясь по графику.