В Пензе не могут набрать детей в сад для аллергиков

07.05.2025 | 20:44

В Пензе родители воспитанников филиала «Крепыш» детского сада № 39 опасаются закрытия учреждения. Его посещают дети с пищевой аллергией.

«Ходят разговоры, что детей в группу не набрали, что единственный аллергический садик закрывают совсем. Это правда?» - спросила читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

В управлении образования города ответили, что учреждение не собираются закрывать. С 1 сентября предстоит только сокращение одной группы, поскольку не удалось набрать нужное количество детей (сейчас в очереди на зачисление всего 3 малыша). Две другие группы будут работать.

«Планируемый списочный состав - 47 воспитанников, что не превышает требования СанПиН в части наполняемости. В случае увеличения в срок до 1 сентября 2025 года численности детей (15 человек), нуждающихся в посещении филиала детского сада № 39, третья группа продолжит функционирование», - пояснили в управлении.

Детей стараются набрать. Так, информацию о наличии в Пензе сада для детей-аллергиков распространили во всех городских поликлиниках.

Кроме того, перед администрацией филиала «Крепыш» поставили задачу привлечь воспитанников в учреждение.