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Общество

В Пензе выбрали лучшего молодого учителя 2025 года

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Во вторник, 22 апреля, в Пензе определили победителя III городского конкурса «Молодой учитель». В нем принимали участие 11 человек.

Испытания проводились в 2 этапа (очный и заочный), в рамках которых претендентам нужно было раскрыть свои педагогические принципы и подходы к образованию, изложить понимание миссии учителя в современном мире, профессиональную позицию по взаимодействию с семьей.

Кандидаты на высокое звание написали эссе на тему «Безграничны возможности любого учебного предмета в деле воспитания гражданина Отечества (К. Ушинский)», в тезисной форме изложили эффективные рабочие практики на тему «В союзе с семьей».

Очный этап, проходивший на базе гимназии № 44, состоял из 2 конкурсных заданий - «Урок» и «Готов поделиться».

В Пензе выбрали лучшего молодого учителя 2025 года

В итоге победу одержала Кольдина Елизавета Геннадьевна, учитель начальных классов школы № 65/23; второе место заняла Пяткина Татьяна Борисовна, учитель истории и обществознания школы № 19; третье - Зотова Евгения Александровна, учитель английского языка школы № 20, уточнили в городском управлении образования.

Лауреатами стали:

- Долбина Анастасия Алексеевна, учитель русского языка и литературы лицея современных технологий управления № 2;

- Ерогина Виктория Алексеевна, учитель начальных классов школы № 57 им. В. Х. Хохрякова;

- Жукова Дарья Александровна, учитель русского языка и литературы школы № 51;

- Карташова Ангелина Сергеевна, учитель химии школы № 11 с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля;

- Малиновкина Анна Андреевна, учитель географии школы № 71;

- Мулатов Андрей Александрович, учитель физики школы № 67;

- Салмина Лия Александровна, учитель биологии школы № 58 им. Г. В. Мясникова;

- Фимушкина Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы № 32.

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Источник — фото Управления образования г. Пензы
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