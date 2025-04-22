В Пензе выбрали лучшего молодого учителя 2025 года

Во вторник, 22 апреля, в Пензе определили победителя III городского конкурса «Молодой учитель». В нем принимали участие 11 человек.
Испытания проводились в 2 этапа (очный и заочный), в рамках которых претендентам нужно было раскрыть свои педагогические принципы и подходы к образованию, изложить понимание миссии учителя в современном мире, профессиональную позицию по взаимодействию с семьей.
Кандидаты на высокое звание написали эссе на тему «Безграничны возможности любого учебного предмета в деле воспитания гражданина Отечества (К. Ушинский)», в тезисной форме изложили эффективные рабочие практики на тему «В союзе с семьей».
Очный этап, проходивший на базе гимназии № 44, состоял из 2 конкурсных заданий - «Урок» и «Готов поделиться».
В итоге победу одержала Кольдина Елизавета Геннадьевна, учитель начальных классов школы № 65/23; второе место заняла Пяткина Татьяна Борисовна, учитель истории и обществознания школы № 19; третье - Зотова Евгения Александровна, учитель английского языка школы № 20, уточнили в городском управлении образования.
Лауреатами стали:
- Долбина Анастасия Алексеевна, учитель русского языка и литературы лицея современных технологий управления № 2;
- Ерогина Виктория Алексеевна, учитель начальных классов школы № 57 им. В. Х. Хохрякова;
- Жукова Дарья Александровна, учитель русского языка и литературы школы № 51;
- Карташова Ангелина Сергеевна, учитель химии школы № 11 с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля;
- Малиновкина Анна Андреевна, учитель географии школы № 71;
- Мулатов Андрей Александрович, учитель физики школы № 67;
- Салмина Лия Александровна, учитель биологии школы № 58 им. Г. В. Мясникова;
- Фимушкина Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы № 32.
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