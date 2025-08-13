Перечислены предметы, которые некому вести в пензенских школах

13.08.2025 | 15:24

Дефицит учителей есть практически в каждом муниципалитете Пензенской области. Об этом в среду, 13 августа, рассказал министр образования региона Алексей Фомин в прямом эфире, организованном ЦУР.

«У нас не хватает учителей русского языка и литературы, иностранного языка, математики, учителей физкультуры», - перечислил Фомин.

Чтобы снизить дефицит, идет работа с местными вузами - в них увеличивают контрольные цифры приема. Кроме того, оказывают поддержку молодым учителям.

«Это ежегодная выплата более 40 000 рублей в течение трех лет, затем 6 100 - ежемесячная выплата в помощь учителям. Тем, которые работают в сельской местности, это 100%-я компенсация коммунальных платежей и плюс 25% к заработной плате», - отметил министр.

Также молодым педагогам предлагают участвовать в грантовых конкурсах, чтобы они получали денежное поощрение в случае выигрыша.

По словам Алексея Фомина, в определенных микрорайонах дефицит снижается, однако в селах он ощущается сильнее.